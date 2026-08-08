El padre de la leyenda del fútbol argentino y mundial, Lionel Messi, y su agente de toda la vida, Jorge Messi, falleció a los 68 años.

La noticia fue difundida por el prestigioso medio argentino Infobae . Según se informó, Jorge Messi llevaba mucho tiempo luchando contra una grave enfermedad. Falleció esta madrugada, a las 04:00 hora local, en un hospital de Rosario.

Un hat-trick en el Mundial y las lágrimas de Messi

Durante la competición, algunas fuentes señalaron que Messi jugaba bajo una fuerte presión psicológica debido a su situación familiar. En la primera jornada del Mundial, ante la selección de Argelia (3-0), Messi marcó un hat-trick, pero no pudo contener las lágrimas sobre el terreno de juego al finalizar el partido.

En una entrevista concedida entonces, el futbolista insinuó que aquellas emociones no estaban relacionadas con el fútbol ni con la victoria, sino con los difíciles momentos de su vida personal.

Un detalle importante: Aunque toda la familia de Messi estuvo presente en las gradas durante los partidos de la selección argentina, la ausencia de su padre, Jorge Messi, confirmó las preocupaciones sobre el empeoramiento de su estado de salud.

La persona más importante en la carrera de Leo

Jorge Messi no solo fue el padre que apoyó a Leo, sino también su principal asesor y agente oficial durante toda su carrera profesional. Desde sus primeros pasos en el FC Barcelona hasta los contratos más importantes de su carrera, todo se llevó a cabo bajo la supervisión y con la participación de Jorge.

La comunidad deportiva y millones de aficionados expresan sus sinceras condolencias a Messi y a su familia.