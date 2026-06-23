Mundial 2026. Noruega — Senegal 3:2 (ver los goles)

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Mundial 2026. Noruega — Senegal 3:2 (ver los goles)

En la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo, la selección de Noruega se enfrentó a Senegal. Los europeos lograron una victoria sólida por 3:2. Por parte de Noruega, los goles fueron obra de Pedersen y Haaland (doblete), mientras que los dos tantos africanos fueron anotados por Sarr.

Mundial 2026. Grupo I. Jornada 2
23 de junio. East Rutherford. MetLife Stadium
Noruega — Senegal 3:2
Goles: Pedersen 43, Haaland 48, 58 (doblete) — Sarr 53, 90+3 (doblete).

NoruegaSenegalErling HaalandMetLife StadiumEast Rutherford
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