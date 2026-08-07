¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)

Una de las carreras por los fichajes más mediáticas del verano continúa en el mercado futbolístico europeo. El FC Barcelona Manchester Cityno tiene intención de rendirse pese al rechazo de su primera oferta por Rodri, el centrocampista de 30 años de los «Citizens».

Según el insider y periodista Ben Jacobs, los catalanes volverán pronto a contactar con los «Citizens» con una oferta mejorada.

45 millones rechazados: «Manchester City¿cuánto pide el club?

Según la información de la fuente, el FC Barcelona había ofrecido inicialmente 45 millones de euros por el experimentado centrocampista español. Sin embargo, la directiva de «Manchester Cityconsideró insuficiente esa cantidad y rechazó la oferta de inmediato.

El club de Manchester valora a su estrella en al menos 75 millones de euros A pesar de esta exigencia, el FC Barcelona confía en completar con éxito el fichaje y mantiene el optimismo.

Un detalle importante: Rodri ya ha alcanzado un acuerdo total con el FC Barcelona sobre las condiciones de su contrato personal.

¿Por qué el Real Madrid renunció a este fichaje?

Según el prestigioso diario español Marca el Real Madrid prácticamente se ha retirado de la lucha por Rodri. El club madrileño nunca envió una oferta oficial al «Manchester City».

Aunque el club mantuvo negociaciones con los representantes del jugador, el propio Rodri considera que el estilo de juego y el ambiente del FC Barcelona se adaptan mejor a él.

Por eso, la directiva del Real Madrid no considera el fracaso de este fichaje una tragedia. Según el diario, el club madrileño ya tiene la plantilla prácticamente confeccionada y solo podría regresar al mercado de fichajes en caso de una emergencia imprevista.

El momento decisivo

Por ahora, no se ha anunciado ningún acuerdo oficial sobre el futuro de Rodri. Sin embargo, el FC Barcelona pretende hacer todo lo posible para fichar al centrocampista español antes del cierre del mercado de verano.

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