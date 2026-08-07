Detalles aterradores: un adolescente de 14 años abre fuego en una escuela de Tailandia

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Detalles aterradores: un adolescente de 14 años abre fuego en una escuela de Tailandia

Un tiroteo perpetrado por un alumno de 9.º grado en la prestigiosa escuela Thepsirin, situada en la provincia tailandesa de Nonthaburi, dejó numerosas víctimas. Antes de acudir a la escuela, el adolescente también había matado a su abuelo y a su abuela en su domicilio.

Según los datos de la investigación, el número total de personas fallecidas en la tragedia asciende a entre 8 y 9 personas. Además, 15 personas sufrieron heridas de diversa gravedad.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

El suceso tuvo lugar alrededor de las 10:00, hora local (08:00, hora de Taskent), en la escuela Thepsirin, situada en el distrito de Bang Kruai, en las afueras de Bangkok.

Un alumno de 9.º grado de 14 años, estudiante de esta escuela, abrió fuego deliberadamente por las aulas con una pistola de 9 mm perteneciente a su abuelo, antiguo profesor. Según los testigos, el adolescente llevaba el uniforme escolar morado y una bolsa negra al hombro.

«Estábamos en nuestra aula. Después de que dispararan a nuestro profesor, que estaba junto a la puerta, conseguimos escapar», relató un alumno de 7.º grado que presenció los hechos.

Estado de las víctimas y los heridos

Según la información publicada por las fuentes, las víctimas son las siguientes:

  • El adolescente que perpetró el ataque (se suicidó en el lugar de los hechos);

  • El abuelo y la abuela del adolescente;

  • Profesores y alumnos de la escuela.

Cuando llegaron los servicios de emergencia y rescate, los alumnos y el personal fueron evacuados de inmediato. Las actividades de al menos dos escuelas y una guardería cercanas fueron suspendidas temporalmente.

Reacción del Gobierno y las autoridades

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, compareció ante los periodistas y expresó sus profundas condolencias a las familias de los fallecidos:

«Esto es realmente aterrador, no debería haber ocurrido. ¿Cómo pudo suceder algo así en nuestro país?» declaró el primer ministro, quien destacó que se reforzaría el control sobre la posesión de armas de fuego.

Cabe recordar que la escuela Thepsirin es una institución educativa histórica y prestigiosa, en funcionamiento desde finales del siglo XIX, en la que estudiaron numerosos primeros ministros y diplomáticos del país.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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