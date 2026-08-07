La Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajes

El club italiano Juventus aún no ha resuelto por completo sus principales objetivos en el mercado de fichajes, pese a que quedan pocas semanas para el comienzo de la nueva temporada. A pesar de los pasos dados por la nueva directiva, siguen existiendo serias carencias en la plantilla. Según GOAL.com, aunque el conjunto turinés trabaja para reforzarse, los especialistas siguen señalando varios problemas que todavía no han encontrado solución. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Los cambios en la directiva del club y la llegada de nuevos especialistas han influido en la plantilla. En particular, pese a las dificultades en las negociaciones, Randal Kolo Muani regresó a Continassa, mientras que Jeff Ekhator y los fichajes inesperados Zeki Celik y Kerim Alajbegovic se incorporaron al equipo. Sin embargo, junto con los cambios positivos, los viejos problemas en defensa, el centro del campo y el ataque siguen estando presentes.

Dudas en la portería y la defensa

La portería sigue siendo uno de los principales puntos débiles del equipo. Actualmente, la plantilla cuenta con Di Gregorio, Perin y Pinsoglio, pero el futuro de los tres está en duda. Di Gregorio no ha logrado convencer por completo al entrenador, y las polémicas en torno a su agente han complicado la situación. También se debate hasta qué punto sería adecuado para un club de este nivel incorporar a préstamo, a través del Paris Saint-Germain, a un guardameta japonés.

En defensa también hay varios aspectos que no responden plenamente a las exigencias del entrenador. En particular, se considera necesario incorporar a un jugador capaz de sacar bien el balón y mantener la línea más adelantada, como el defensa de Bologna Lucumì. Si se concreta este fichaje, aumentarían las posibilidades de salida de jugadores como Gatti, Rugani o Kelly.

Exceso de jugadores en el centro y el ataque

En el centro del campo hay demasiados jugadores para el sistema 4-2-3-1: nada menos que siete futbolistas. Locatelli, McKennie y Thuram son considerados piezas principales, pero podrían estudiarse ofertas por Koopmeiners y Miretti. Aun así, el equipo acusa la falta de un mediocentro defensivo puro, como Andrea Pirlo o Miralem Pjanic.

En el ataque también hay muchos jugadores, diez en total. Sin embargo, la mayoría está en el mercado. Randal Kolo Muani es una buena opción, pero no es el delantero centro físicamente potente que quiere el entrenador. Como resultado, pese a sus grandes esfuerzos, la Juventus aún no ha encontrado un atacante capaz de cubrir plenamente el puesto de Vlahovic.