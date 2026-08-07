Una estrella del City se marcha a otro club de la Premier League: traspaso de 70 millones de euros

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Una estrella del City se marcha a otro club de la Premier League: traspaso de 70 millones de euros

Un fichaje inesperado y sensacional podría producirse en la Premier League. Manchester CityEl centrocampista central de 28 años, Tijjani Reijnders, continuará probablemente su carrera en las filas del Nottingham Forest.

Así lo informa el influyente medio TEAMtalk citando sus propias fuentes.

El objetivo principal del Nottingham y una tasación de 70 millones de euros

Según la información proporcionada por la fuente, la directiva y el cuerpo técnico del Nottingham Forest han marcado al centrocampista neerlandés como su principal y número uno objetivo para reforzar el centro del campo.

Ladirectiva de Manchester Citytampoco se opone a este acuerdo y ha manifestado su total disposición a estudiar ofertas cercanas a los 70 millones de euros por Tijjani Reijnders.

Las estadísticas de Reijnders en el City

Cabe recordar que los «citizens» ficharon al futbolista neerlandés en el mercado de fichajes del verano pasado procedente del club italiano AC Milan por 55 millones de euros .

Durante este tiempo, Reijnders ha registrado los siguientes números vistiendo la camiseta deManchester Cityen todas las competiciones:

  • Partidos jugados: 28 encuentros

  • Goles anotados: 5 goles

  • Asistencias de gol: 2 asistencias

Si el Nottingham Forest formaliza la oferta de 70 millones de euros, el club de Mánchester podría obtener un beneficio financiero significativo con este traspaso.

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Shuhrat Razzakov
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