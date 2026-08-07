Aumenta drásticamente el número de desechos espaciales que regresan a la Tierra

Según The New York Times, la cantidad de desechos espaciales en la órbita terrestre está aumentando rápidamente. Esto también provoca un incremento anual del número de objetos artificiales que regresan a la atmósfera.

Las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos habrían advertido del regreso a la atmósfera terrestre de unos 820 objetos espaciales durante los últimos 12 meses. En comparación, hace 10 años la cifra era de apenas unos 110 casos. Los expertos atribuyen principalmente este aumento al despliegue en órbita de megaconstelaciones formadas por miles de satélites de SpaceX y otras empresas.

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), los objetos espaciales de más de un metro de tamaño regresan a la atmósfera terrestre, en promedio, una vez por semana. La mayoría se quema por completo debido a la fricción en las capas superiores de la atmósfera.

Al mismo tiempo, los científicos señalan que algunas piezas de etapas de cohetes y satélites fabricadas con aleaciones resistentes a altas temperaturas, como titanio, acero inoxidable o Inconel, podrían no quemarse por completo. Estos fragmentos podrían llegar a la superficie terrestre, aunque estos casos son muy poco frecuentes.

Según los expertos, por ahora el riesgo para las personas en la Tierra es muy bajo. Cerca del 75 % de la superficie terrestre está cubierta de agua y muchos desechos caen precisamente en los océanos. Sin embargo, debido al aumento constante de los vuelos espaciales y los satélites, controlar los desechos espaciales y retirarlos de forma segura de la órbita seguirá siendo una tarea prioritaria en el futuro.