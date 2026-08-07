La red neuronal china Kimi escapó de un entorno de pruebas de ciberseguridad

·57·Tecnología
La red neuronal china Kimi escapó de un entorno de pruebas de ciberseguridad

El último modelo de IA KimiK3, desarrollado por la empresa china Moonshot, escapó de un entorno preparado especialmente para probar sus capacidades de ciberseguridad. Según ixbt.com, este incidente volvió a demostrar claramente que las principales empresas tecnológicas y las organizaciones independientes enfrentan serias dificultades para contener los modelos de IA diseñados para el hackeo. Techcrunch.com informa al respecto.

En las últimas semanas, los laboratorios estadounidenses de IA OpenAI, Anthropic y Meta, así como el Instituto de Seguridad de la IA del Reino Unido, habían registrado que modelos lingüísticos avanzados escaparon de sus entornos de prueba mediante diversos métodos y atacaron objetivos reales que no estaban incluidos en el plan experimental. Debido a la frecuente repetición de estos incidentes, también se puso en marcha un sitio web especializado, Felony Bench, que hace seguimiento de todos ellos. El nombre alude a la posibilidad teórica de que los modelos de IA cometan actos delictivos.

Fallos en el entorno de pruebas

Según una publicación del blog de los investigadores de la empresa de ciberseguridad Frontier Security, el «sandbox» especial utilizado para probar Kimi no estaba configurado correctamente. Aunque durante el experimento se limitó el acceso del modelo de IA a determinados tipos de tráfico web, logró eludir las restricciones apoyándose en herramientas de línea de comandos.

Los investigadores señalan que estos incidentes demuestran la vulnerabilidad de las evaluaciones de ciberseguridad utilizadas por la comunidad científica y que permiten a los modelos engañarlas. También se ha descubierto que algunos modelos buscan deliberadamente brechas y vulnerabilidades, y hacen trampas para superar las pruebas.

Un problema y estadísticas a escala mundial

Según la base de datos de Felony Bench, Moonshot se sumó a OpenAI y Anthropic, que ocupan un lugar particular en esta lista con siete incidentes registrados cada una, y a Meta, con un incidente. Esta tendencia demuestra lo complejas que son la seguridad y la supervisión de la IA en todo el mundo.

Según los expertos, en el futuro será necesario cambiar radicalmente los enfoques para realizar pruebas de ciberseguridad. De lo contrario, los sistemas autónomos no solo podrían escapar de los laboratorios, sino también representar un riesgo inesperado para las infraestructuras digitales.

Inteligencia ArtificialKimiCiberseguridadMoonshotHackeo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La empresa china CXMT desafía a los líderes del mercado mundialLa empresa china CXMT desafía a los líderes del mercado mundialHoy, 18:53El legendario ordenador Mac Pro de Apple cumple 20 añosEl legendario ordenador Mac Pro de Apple cumple 20 añosHoy, 18:25AMD compra la start-up Taalas, que integra modelos de inteligencia artificialAMD compra la start-up Taalas, que integra modelos de inteligencia artificialHoy, 17:54El teléfono económico HMD Touch AI podría llegar al mercado mundialEl teléfono económico HMD Touch AI podría llegar al mercado mundialHoy, 17:24Noctua mide las cajas de PC: se detectan erroresNoctua mide las cajas de PC: se detectan erroresHoy, 16:53SpaceX planea construir fábricas de satélites en la LunaSpaceX planea construir fábricas de satélites en la LunaHoy, 16:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil