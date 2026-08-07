Manchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campo

El Manchester City, uno de los gigantes de la Premier League inglesa, ha iniciado una profunda reestructuración de su centro del campo. Según GOAL.com, la dirección del club se prepara para una posible salida de su líder Rodri y trabaja activamente para reforzar la medular. Como el traspaso del internacional español al Barcelona parece cada vez más probable, el club inglés busca medidas para compensar esta pérdida. Goal.com informa de que

Enzo Maresca ha sustituido a Pep Guardiola como entrenador del Manchester City y pretende llevar las posibilidades tácticas del equipo a un nuevo nivel. La directiva del club ya ha anunciado oficialmente el fichaje de Elliot Anderson. Sin embargo, para mantener la calidad de la plantilla y ofrecer más alternativas al técnico, está previsto incorporar al menos a dos centrocampistas centrales de alto nivel.

Enzo Fernandez y Ayyoub Bouaddi, principales objetivos

Según Gianluca Di Marzio, el internacional argentino Enzo Fernandez es la máxima prioridad del Manchester City en el mercado de fichajes. Tanto el club como el entrenador Enzo Maresca consideran actualmente al jugador el principal candidato para dirigir el centro del campo. No obstante, se espera que la operación sea muy complicada, ya que su valor de mercado es muy elevado y su club no quiere dejarlo salir. A pesar de ello, el Manchester City quiere negociar en las próximas semanas para intentar alcanzar un acuerdo.

Al mismo tiempo, la reputación del joven talento Ayyoub Bouaddi sigue creciendo con fuerza en el mercado de fichajes. El Manchester City está acelerando para hacerse con el centrocampista, que ha llamado la atención de los principales clubes europeos por sus actuaciones con la selección de Marruecos. Las partes ya han establecido los primeros contactos y los dirigentes del club inglés quieren cerrar un acuerdo antes de que aumente la competencia.

Con la salida de Rodri cada vez más probable, la directiva del club se ve obligada a actuar con firmeza en el mercado de fichajes. La campaña de incorporaciones iniciada tras el fichaje de Elliot Anderson se intensificará y decidirá en las próximas semanas cómo será el eje central del equipo para la próxima temporada.