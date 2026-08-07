El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real Madrid

El centrocampista español Rodri, muy cerca de continuar su carrera en el Barcelona, está generando un intenso debate en el mundo del fútbol. La prensa había informado anteriormente de que el club merengue afrontaba con serenidad y respeto la decisión del jugador. Sin embargo, nuevos detalles publicados por Sport desmienten por completo esas versiones y revelan el profundo descontento y la ira de la directiva madridista. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Las primeras informaciones, difundidas por Foot Mercato y AS, señalaban que el Real Madrid entendía la decisión de Rodri y le deseaba suerte en el futuro. En realidad, Florentino Pérez y el entrenador del equipo están muy enfadados por esta situación. El presidente del club estaría profundamente decepcionado por el fracaso de un fichaje que se consideraba prácticamente cerrado.

La directiva y Pérez están decepcionados

Se ha sabido que Florentino Pérez no tenía previsto inicialmente fichar a este centrocampista. Sin embargo, tras las excelentes actuaciones de Rodri en el Mundial y los firmes esfuerzos de sus representantes de confianza en el club, José Ángel Sánchez y Juni Calafat, el presidente cambió de opinión y aprobó el fichaje.

Sánchez y Calafat habían garantizado a la directiva que se había alcanzado un acuerdo con el jugador y que todo terminaría favorablemente. A pesar de ello, la situación cambió radicalmente en el último momento y Rodri intensificó las negociaciones con el Barcelona. Este hecho provocó una profunda incomprensión en la dirección del club madrileño.

Carrera electoral y reacción del entrenador

La tensión aumentó aún más cuando el nombre de Rodri apareció entre los planes de Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. Esta situación provocó la fuerte indignación de Florentino Pérez, quien incluso intentó inicialmente rechazar la candidatura del jugador.

Asimismo, el entrenador del equipo, José Mourinho, también está furioso por haber perdido este fichaje. El técnico y la directiva del club no pueden aceptar que su principal rival haya logrado una ventaja de este tipo y que sus planes no se hayan cumplido. El conjunto madridista se ve ahora obligado a revisar su estrategia en el mercado de fichajes de verano.