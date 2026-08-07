SpaceX utilizará centrales de gas en lugar de paneles solares para la planta Terafab en Texas

Según Bloomberg, SpaceX anunció que construiría centrales eléctricas de gas natural para suministrar electricidad a la planta de semiconductores Terafab, cuya construcción está prevista en Texas. Este gran proyecto industrial llama la atención no solo por su avanzada infraestructura tecnológica, sino también por su singular enfoque del suministro energético. Según los expertos, las necesidades energéticas de instalaciones que fabrican chips para la inteligencia artificial y los centros de datos no deberían sobrecargar las redes tradicionales. TechCrunch.com informa de ello.

Riley Tretter, responsable de la división de SpaceX dedicada a la energía y al desarrollo de centros de datos, destacó el miércoles durante una reunión pública que la empresa «aportaría su propia capacidad eléctrica» para el proyecto. También se espera que el complejo incluya grandes conjuntos de baterías. Curiosamente, ni el informe de Bloomberg ni otros comunicados oficiales de la empresa mencionan el uso de energía solar terrestre para las instalaciones.

La estrategia energética de Elon Musk y las turbinas de gas

A pesar de sus importantes inversiones en energía solar, Elon Musk , director de SpaceX y Tesla, está apostando cada vez más por el gas natural. En particular, los centros de datos de xAI en Memphis funcionan casi por completo con este combustible fósil. Además, Musk compró recientemente una empresa especializada en centrales eléctricas de gas natural, y SpaceX ha comunicado que planea adquirir turbinas de gas por valor de 2.800 millones de dólares durante los próximos tres años.

La planta Terafab se construirá en el condado de Grimes, aproximadamente 45 millas al noroeste de Houston. Tras captar 88.500 millones de dólares mediante una reciente IPO, SpaceX obtuvo del condado una exención fiscal del 100 %. A cambio, la empresa deberá invertir al menos 5.000 millones de dólares para 2030 y crear al menos 1.800 puestos de trabajo permanentes para 2035. El Gobierno de Texas también destinará 30 millones de dólares en incentivos a este proyecto.

Los indicadores financieros y el impacto del auge de la inteligencia artificial

Se espera que la primera fase de la planta cueste 16.800 millones de dólares, aunque SpaceX había estimado anteriormente el gasto en unos 55.000 millones de dólares. La instalación estará destinada principalmente a fabricar chips para los centros de datos propiedad de SpaceX y de su filial xAI. El auge mundial de los centros de datos de inteligencia artificial ha disparado las propuestas para construir nuevas centrales eléctricas de gas natural en todo el sector.

Esta demanda, a su vez, provocó un aumento del 66 % en el precio de las centrales eléctricas de gas natural. En los últimos meses, gigantes como Google, Meta y Microsoft también han anunciado proyectos importantes similares. Texas se ha convertido en el principal destino de estos centros de datos autosuficientes en materia energética, con más de 70 gigavatios de capacidad planificada en el estado.

Estos esquemas buscan acelerar la ejecución de los proyectos y reducir la preocupación de los consumidores por el aumento de los precios de la electricidad. Al mismo tiempo, las turbinas de gas pueden emitir cantidades significativas de contaminantes al medio ambiente. Por ejemplo, la filial de SpaceX xAI fue demandada por utilizar turbinas de gas natural no autorizadas en una de las zonas más contaminadas del país.