Airbnb acelera el lanzamiento de nuevas funciones con ayuda de la IA

La popular plataforma de servicios turísticos Airbnb ha comenzado a utilizar activamente tecnologías de inteligencia artificial para crear y probar sus productos. Según ixbt.com, los directivos de la empresa han declarado que han acelerado considerablemente la creación de nuevas funciones y su puesta a disposición de los usuarios. Estos cambios están transformando profundamente tanto las operaciones internas de la empresa como su sistema de atención al cliente. Techcrunch.com informa de ello.

En la última reunión sobre los resultados financieros de la empresa, el director ejecutivo Brian Chesky destacó que, gracias a la inteligencia artificial, el tiempo desde la idea hasta su implementación se redujo un 60 %. En lo que va de año, el número de nuevas funciones y mejoras presentadas aumentó casi un 80 % frente al mismo periodo del año pasado. Estos avances han sentado las bases para seguir mejorando el buscador, el registro, las reservas y los pagos.

La inteligencia artificial en la búsqueda y la atención al cliente

Aunque las funciones de inteligencia artificial se están incorporando más lentamente en la interfaz orientada al consumidor, Airbnb está adoptando un enfoque particular en este ámbito. Hasta ahora, la empresa se limitaba a resumir las reseñas y mostrar los aspectos principales de los anuncios, pero ahora ha comenzado a probar una nueva función de búsqueda basada en inteligencia artificial. Esta permitirá a los usuarios encontrar visualmente alojamientos adecuados mediante consultas en lenguaje natural.

El nuevo buscador no sustituirá necesariamente los filtros tradicionales que los clientes conocen. La empresa ofrece la posibilidad de acceder a la búsqueda mediante inteligencia artificial a través de un botón específico. Los resultados se presentan en forma de conversación y la inteligencia artificial los personaliza en tiempo real. También se afirma que los procesos de registro en línea para los anfitriones se han acelerado considerablemente.

Los costes de atención al cliente han disminuido

También se han producido cambios importantes en el backend de la tecnología. Tras lanzar su bot basado en inteligencia artificial en Norteamérica, Airbnb lo amplió a más de 50 idiomas y planea incorporarlo próximamente a las llamadas de voz. Actualmente, cerca del 45 % de las solicitudes iniciadas con ayuda del agente de inteligencia artificial se resuelven por completo sin intervención humana.

Como resultado de estos procesos de automatización, los costes de soporte de la empresa por reserva disminuyeron un 16 % interanual. Brian Chesky señaló que la inteligencia artificial se está orientando a resolver tareas más complejas relacionadas con los viajes y la búsqueda, más allá de las funciones de un simple chatbot, lo que hará que la plataforma sea aún más eficiente en el futuro.