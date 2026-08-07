Los dos grandes rivales del fútbol español —el FC Barcelona y el Real Madrid— libran una batalla en la que los catalanes han logrado una victoria inesperada y sonada. Según Goal.com, Rodri, considerado uno de los mejores centrocampistas defensivos del mundo, está cerca de continuar su carrera no en Madrid, sino precisamente en el FC Barcelona. Se espera que este traspaso se convierta en uno de los acuerdos más sonados de los últimos años y altere radicalmente el equilibrio de fuerzas en La Liga. Así lo informa Goal.com.

Al parecer, el Real Madrid había sido recientemente el principal candidato para fichar al jugador. En particular, las sólidas actuaciones del internacional español con su selección y sus últimos logros habían aumentado aún más el interés del club madrileño. Sin embargo, la directiva del FC Barcelona cambió radicalmente la situación en los últimos días y logró arrebatarle el jugador a su rival delante de sus narices.

Condiciones del contrato y aspectos financieros

El hecho de que el contrato vigente con el Manchester City esté cerca de finalizar desempeñó un papel importante en la operación. Al quedarle al jugador solo una temporada de contrato con el club inglés, su precio de traspaso se estima muy por debajo de su valor de mercado. Esto brindó al club catalán una oportunidad única que no podía dejar escapar.

Actualmente, la directiva del Manchester City continúa trabajando para retener al centrocampista y renovar su contrato. Aun así, según las últimas informaciones, el club inglés estaría dispuesto a estudiar una oferta superior a 60 millones de libras esterlinas (81 millones de dólares estadounidenses) para no perder al jugador gratis la próxima temporada.

El equilibrio de fuerzas en La Liga

La elección del FC Barcelona por parte de Rodri supuso una gran sorpresa para el mundo del fútbol. La mayoría de los especialistas pronosticaban que ficharía por el Real Madrid. Tras unas negociaciones llevadas a cabo por separado, los catalanes ganaron la carrera por el traspaso y están cerca de reforzar su plantilla con una estrella de talla mundial.

Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente, se afirma que el acuerdo ha entrado en su fase final. Este fichaje no dejará de influir en la lucha por el título de la liga española. El acontecimiento demuestra claramente que la rivalidad entre los dos grandes clubes continuará con intensidad no solo sobre el césped, sino también en el mercado de fichajes.