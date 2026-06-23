Portugal — Uzbekistán: alineaciones probables anunciadas

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Portugal — Uzbekistán: alineaciones probables anunciadas

La selección nacional de Uzbekistán se enfrentará hoy, 23 de junio, a Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El encuentro histórico comenzará a las 22:00 hora de Taskent.

Este duelo tiene una importancia especial para nuestro equipo nacional. Los «Lobos Blancos» lucharán por un resultado digno frente a un Portugal repleto de estrellas del fútbol mundial.

Se han anunciado las alineaciones probables de ambos equipos antes del partido.

Copa del Mundo 2026. Fase de grupos, jornada 2

Portugal — Uzbekistán

Alineación probable de Portugal:

Costa, Cancelo, Dias, Mendes, Veiga, Neves, Vitinha, Fernandes, Neto, Felix, Ronaldo.

Alineación probable de Uzbekistán:

Yusupov, Husanov, Abdullayev, Ashurmatov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Fayzullayev, O‘runov, Shomurodov.

Según la alineación probable, se espera que Portugal salte al campo con una potente línea ofensiva liderada por Cristiano Ronaldo.

En las filas de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev y Oston O‘runov serán las principales esperanzas en el ataque. En la línea defensiva, las acciones de Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov y Abdulla Abdullayev serán fundamentales.

Los «Lobos Blancos» intentarán mantener la disciplina sin el balón, frenar los ataques rápidos del rival y aprovechar sus oportunidades en los contraataques.

Toda la atención está centrada en el encuentro Portugal — Uzbekistán que comienza hoy a las 22:00.

PortugalUzbekistánCristiano RonaldoEldor Shomurodov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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