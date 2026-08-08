El salto inesperado de un perro obligó a una mujer a tragarse una cuchara de 17 cm

La belga Reymi Amelinks, de 28 años, vivió un incidente inesperado mientras comía yogur natural. Como sostenía la cuchara en la boca para responder una llamada, su perro saltó repentinamente sobre ella.

La mujer echó bruscamente la cabeza hacia atrás, y la cuchara de 17 centímetros atravesó su garganta y cayó en el estómago. Según Reymi, en ese momento temía tanto atragantarse con la cuchara como tragársela.

Al principio no sintió un dolor intenso, por lo que no acudió de inmediato al hospital. Sin embargo, por la noche comprendió que era peligroso dejar un objeto tan grande en el estómago y solicitó atención médica.

Tras examinarla, los médicos informaron de que la cuchara no saldría por sí sola. Dos días después, la retiraron mediante un procedimiento endoscópico especial.

Durante el procedimiento se registró una pequeña hemorragia, pero los cirujanos no tuvieron que abrirle el abdomen. La mujer fue enviada a casa varias horas después y no se detectaron daños permanentes.

Los médicos señalaron que, al tragarse un objeto extraño, es necesario acudir cuanto antes a un centro médico, sin perder tiempo por vergüenza ni esperar a que la situación se resuelva sola.