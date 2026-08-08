Pio Esposito podría renovar con el Inter pese al interés de los clubes ingleses

Los dos grandes clubes ingleses, Arsenal y Manchester United, estudian seriamente la posibilidad de fichar al delantero del Inter Pio Esposito. Según CaughtOffside, los representantes de la Premier League están interesados en el traspaso del jugador de 21 años y siguen de cerca su situación. Así lo informa Goal.com .

Tras marcar un total de 9 goles y dar 5 asistencias en la Serie A y la Liga de Campeones la temporada pasada, el joven delantero despertó el interés de los principales clubes europeos. Formado en el Inter, ha disputado 50 partidos con el club y, gracias a su eficacia goleadora, también se ha hecho un hueco en la selección italiana, con 9 internacionalidades.

El interés de los clubes ingleses por jugadores de este perfil no es casual. Como los equipos participan en cuatro grandes competiciones durante la temporada, garantizar la profundidad de la plantilla y reforzar la línea ofensiva sigue siendo una prioridad. Su edad, proyección y condición de canterano convierten a Esposito en un perfil especialmente atractivo para los ojeadores de la Premier League.

Es muy probable que Esposito continúe en el Inter

Sin embargo, pese a los rumores sobre un posible traspaso, todo apunta a que la prioridad del jugador es quedarse en el club milanés. Según Goal.com, ambas partes ya han alcanzado un acuerdo verbal sobre las condiciones de un nuevo contrato, y el joven delantero prefiere continuar su carrera en el estadio San Siro.

Esta situación supone un gran logro para el entrenador y la directiva del club. A pesar de la competencia de delanteros experimentados como Lautaro Martínez y Marcus Thuram, que el club conserve a su prometedor canterano demuestra las serias ambiciones de los campeones de Italia.

Aunque los campeones de la Serie A están preparados para estudiar posibles ofertas, debido al poder económico del fútbol inglés, es poco probable que el jugador cambie de opinión. Salvo que se produzcan cambios inesperados, el delantero seguirá en el club milanés y continuará luchando por un puesto en el once titular.