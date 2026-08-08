Mourinho impone una disciplina de hierro en el Real Madrid: entran en vigor nuevas reglas

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Mourinho impone una disciplina de hierro en el Real Madrid: entran en vigor nuevas reglas

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, modificó radicalmente las normas internas del equipo antes de la nueva temporada. Según el prestigioso medio español AS el técnico portugués asumió también el control total de la vida fuera del campo e impuso exigencias estrictas sobre la alimentación, la disciplina y la recuperación de las lesiones.

Después de analizar el ambiente en la ciudad deportiva de Valdebebas, el entrenador llegó a la conclusión de que los futbolistas gozaban de demasiada libertad.

Almuerzo conjunto y última palabra del nutricionista

Mourinho centró su atención, ante todo, en fortalecer la cohesión del vestuario y el ambiente colectivo:

  • Almuerzo obligatorio: A partir de ahora, los futbolistas y el cuerpo técnico almorzarán juntos. Antes, esta práctica no era habitual, pero el técnico portugués la considera una parte inseparable de la unidad del equipo.

  • Régimen alimenticio: Las competencias del nutricionista del club se ampliaron considerablemente. Ya no es un simple asesor, sino la persona que toma la decisión final en materia de alimentación. El menú del desayuno y de los tentempiés está estrictamente establecido, y el rendimiento deportivo pasa a estar por encima de las preferencias personales de los futbolistas.

Sesiones de castigo en lugar de multas y una disciplina de acero

Según las nuevas normas, los retrasos ya no se sancionarán con multas económicas como antes. Sin embargo, el sistema disciplinario se ha vuelto aún más estricto:

Nueva regla: Si un futbolista no llega a la ciudad deportiva al menos una hora antes del comienzo del entrenamiento, deberá ejercitarse obligatoriamente en el gimnasio, separado del grupo. Ninguna estrella quedará exenta de este requisito.

La recuperación de las lesiones se realizará únicamente en Valdebebas

El proceso de recuperación de los futbolistas lesionados también ha quedado completamente bajo el control del club. No se prohíbe trabajar con entrenadores individuales, pero todas las fases de la recuperación —por la mañana y por la tarde— deberán realizarse exclusivamente en la ciudad deportiva de Valdebebas.

AS destaca especialmente que, pese a esta disciplina tan estricta y férrea, las nuevas reglas no provocaron protestas ni reacciones negativas en el vestuario. Al contrario, el ambiente interno y la unidad del equipo se han fortalecido notablemente.

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Real MadridJosé MourinhoASValdebebas
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Shuhrat Razzakov
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