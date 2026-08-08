Emily temía a los tiburones de niña y entra en el Guinness con 106 especies diferentes tatuadas en su cuerpo

Emily Morrison, residente en Maine, Estados Unidos, ha entrado oficialmente en el Libro Guinness de los Récords con 106 tatuajes únicos de tiburones en su cuerpo.

Su interés por los tiburones comenzó durante su infancia, después de ver la película «Tiburón». Al principio, estos depredadores le provocaban miedo, pero con el tiempo ese miedo se convirtió en curiosidad. Más adelante, Emily eligió estudiar biología marina y comenzó a trabajar en ese campo.

Actualmente, su cuerpo muestra, de la cabeza a los pies, diferentes especies de tiburones que habitan en los océanos. En total, sus 106 tatuajes representan 71 especies de tiburones. Su colección también incluye dientes fósiles poco comunes de megalodón.

El miedo a los tiburones que Emily sentía de niña se convirtió con los años en parte de su profesión y de sus intereses personales.