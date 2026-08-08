Vadim Abramov: «Perdimos contra el Lokomotiv por un error del VAR y el cansancio»

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Vadim Abramov: «Perdimos contra el Lokomotiv por un error del VAR y el cansancio»

Después del partido LokomotivDinamo (2-1), correspondiente a la 16.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el entrenador del club de Samarcanda, Vadim Abramov, participó en la rueda de prensa. En un diálogo directo y abierto, el experimentado técnico habló sobre las causas de la derrota, las decisiones del VAR, los fichajes y la situación económica del equipo.

« Durante el calentamientoen los ejerciciosya se veía que el equipo no estaba preparado para el partido»

Vadim Abramov no ocultó que la derrota fue justa y destacó el alto nivel de cansancio físico de sus futbolistas:

«Fue una derrota justa. Por desgracia, ya en la primera parte se notó que nos faltaban fuerzas. Incluso durante los ejercicios de calentamiento se podía ver que el equipo no estaba completamente preparado para este partido.

Abrimos el marcador gracias a un error del portero. Sin embargo, después encajamos dos goles por errores muy simples y errores de posicionamiento propios. El cansancio y la pérdida de concentración pasaron factura. Felicidades al Lokomotiv por la victoria: tuvieron dos días más que nosotros para recuperarse.»

Sobre el VAR: «A veces ayuda y a veces juega en tu contra»

Al hablar del gol anulado y de las situaciones polémicas, Abramov reaccionó a las decisiones arbitrales:

«En la segunda parte marcamos un gol, pero lo anularon. Primero revisaron una posible falta sobre el portero y después, al decir que no existía, encontraron una mano. Sin embargo, en el minuto 83 un defensa del Lokomotiv detuvo con la mano nuestro ataque peligroso y el VAR no lo vio. Estas situaciones ocurren en el fútbol: a veces el VAR ayuda y a veces juega en tu contra.»

Deudas, mercado de fichajes y acuerdo con el Paxtakor

Sobre las últimas novedades del club de Samarcanda, el entrenador reveló detalles importantes:

  • Salarios y deudas: «Gracias a la directiva: se ha pagado la mayor parte de las deudas con los jugadores. Quedan pequeñas cantidades, que también se resolverán pronto. No existe riesgo de sanciones de la FIFA y hemos acordado todos los asuntos con los jugadores extranjeros.»

  • El fichaje de Rustam Turdimurodov: «Hemos llegado a un acuerdo con el Paxtakor. Ahora todo depende de la decisión del futbolista: si quiere venir a Samarcanda o no.»

  • La falta de efectivos en ataque: «Quedan tres días para el cierre del mercado de fichajes. Debido a las lesiones de Hojimirzayev y Amonov, así como a las convocatorias con las selecciones juveniles, podríamos tener falta de efectivos en ataque. Por eso trabajamos para reforzar la plantilla.»

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Vadim AbramovLokomotivDinamoPakhtakorUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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