McGregor espera una sorpresa: pronostica el combate de Makhachev

Se acerca una de las peleas más importantes del año en la división del peso wélter de la UFC. El campeón vigente, Islam Makhachev, defenderá su cinturón contra el irlandés Ian Machado Garry, de 28 años y no de 23. Antes de este enfrentamiento, Conor McGregor también hizo su elección.

La estrella irlandesa de las MMA confía en las posibilidades de su compatriota. McGregor calificó a Garry de «verdadero depredador» y afirmó que puede derrotar a Makhachev para convertirse en campeón de la UFC.

McGregor no ocultó su elección

Conor McGregor mostró públicamente su apoyo a Ian Machado Garry antes del desafío más difícil de su carrera.

«Garry es un verdadero depredador. Creo que derrotará a Makhachev y se convertirá en campeón de la UFC», escribió McGregor.

Este pronóstico no es casualidad. Desde el comienzo de su carrera, Garry nunca ocultó su intención de seguir los pasos de McGregor. En su perfil oficial de la UFC también declaró que el ascenso de Conor le inspiró a dedicarse seriamente a las MMA. Actualmente, el irlandés suma 17 victorias y una derrota en su récord profesional.

¿Qué problemas puede causarle Garry a Makhachev?

Las principales armas de Ian Machado Garry son su estatura y alcance, el control de la distancia y una técnica de golpeo basada en la movilidad.

Él mismo destacó estas cualidades antes de su pelea contra Makhachev. El irlandés afirmó que su rival nunca se había enfrentado a un oponente tan alto y móvil, e incluso aseguró estar preparado para competir con el campeón también en la lucha.

En sus últimos combates, Garry derrotó a Belal Muhammad y Carlos Prates. Solo ha perdido una de sus 11 peleas en la UFC, una racha que le abrió las puertas del combate por el título.

Makhachev, sin embargo, ha preparado otro plan

Pero el campeón vigente también ha estudiado a fondo el estilo de Garry.

Según Makhachev, el irlandés intentará mantener la distancia y moverse constantemente. Por eso, el campeón planea presionarlo, llevarlo contra la jaula, derribarlo y desgastarlo físicamente.

Makhachev incluso declaró que quiere terminar la pelea en tres asaltos. Su plan consiste en impedir que Garry se mueva con libertad y llevar el combate al terreno de la lucha, donde se siente más fuerte.

¿Cuándo se celebrará la UFC 330?

La pelea entre Makhachev y Garry será el combate estelar de la UFC 330. Según la información oficial de la UFC, el evento se celebrará el 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Estados Unidos. En horario de Uzbekistán, la cartelera principal tendrá lugar el 16 de agosto.

Será la primera defensa de Makhachev de su cinturón del peso wélter. Garry, por su parte, subirá al octágono por primera vez en su carrera para disputar el título de la UFC.

¿Se cumplirá el pronóstico de McGregor?

Sobre el papel, Makhachev es el favorito. Su lucha, el control en el suelo y la experiencia en grandes combates pueden representar un enorme problema para Garry.

Sin embargo, el control de la distancia, la velocidad y los movimientos poco convencionales del irlandés pueden cambiar el guion de la pelea. McGregor parece confiar precisamente en esas cualidades.

El 16 de agosto, el propio octágono responderá a todas las preguntas: ¿Makhachev volverá a demostrar que merece ser campeón o se producirá la sorpresa irlandesa que espera McGregor?

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