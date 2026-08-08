Kapadze habló sobre los problemas de «Navbahor» y los nuevos fichajes

En el partido correspondiente a la 16.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, «Navbahor» derrotó 1-0 al «Surkhon» como local. Tras el encuentro, el entrenador de los namanganos, Temur Kapadze, participó en la rueda de prensa y analizó ampliamente el partido y las últimas novedades del equipo.

El entrenador comenzó expresando sus condolencias por el fallecimiento de un aficionado y luego habló sobre la rotación de la plantilla, el estado de los jugadores lesionados y los fichajes.

El fallecimiento del expresidente del club de aficionados y el partido

Después del partido, Temur Kapadze se refirió a la dura noticia que acababa de recibir y expresó sus condolencias en nombre del equipo:

«Ante todo, acabo de enterarme de una terrible noticia: Abdullo aka, el anterior presidente de los aficionados de «Navbahor», ha fallecido. Expresamos nuestras condolencias en nombre del equipo. Que descanse en el paraíso. Era uno de nuestros aficionados más apasionados. En cuanto al partido, fue muy difícil. El «Surkhon» no se rinde fácilmente ante nadie y maneja bien el balón. Después de marcar cinco goles en el partido anterior, los jugadores podían haberse relajado un poco, y se lo advertí. Lo más importante es que conseguimos los tres puntos y alegrarnos a nuestros aficionados.»

¿Por qué no hay rotación en el once titular?

A la pregunta sobre por qué el once titular apenas había cambiado en las últimas tres jornadas, el entrenador respondió:

Una plantilla bien compenetrada: «El equipo está funcionando bien y ha encontrado su ritmo. Como los jugadores ya se han adaptado unos a otros, no quisimos arriesgarnos.

El factor del cansancio: Después del partido anterior, hoy se notó el cansancio en muchos jugadores. Hubo errores y situaciones preocupantes, pero es algo natural en el fútbol. Fue un buen partido para analizar.»

Los fichajes y el regreso de Abdulla Abdullayev

El entrenador también habló sobre el refuerzo de la plantilla y el estado de los líderes lesionados:

Sobre los nuevos jugadores: «Queríamos reforzar aún más la plantilla, pero la situación se complicó porque algunos jugadores tienen contrato vigente. Sin embargo, la plantilla actual también es plenamente capaz de cumplir los objetivos que nos hemos marcado.» ¿Cuándo regresará Abdulla Abdullayev? «Lo estamos esperando; aportará mucha fuerza al equipo. Se lesionó con la selección nacional en el partido contra Portugal. Ya ha pasado bastante tiempo, ahora trabaja de forma individual y poco a poco se incorporará al grupo.»

«El ambiente en Namangan — una energía diferente»

Kapadze habló con emoción sobre el efecto que tuvo en el equipo regresar a Namangan después de los partidos disputados en Taskent:

«Es un ambiente completamente diferente. Jugar ante nuestros aficionados y sentir su apoyo brinda a los futbolistas mucha confianza y ánimo. Que venga tanta gente es una verdadera fiesta. Los aficionados de «Navbahor» solo merecen victorias y seguiremos haciéndolos felices.»

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