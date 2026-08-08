Los enormes ingresos obtenidos mediante la mendicidad en Dubái despiertan interés en las redes sociales

El caso de 2016 sobre personas que obtuvieron grandes ingresos mediante la mendicidad en Dubái ha vuelto a captar la atención. Ese año, durante operaciones especiales llevadas a cabo por las autoridades de Dubái, fueron detenidas personas que habían entrado en los Emiratos Árabes Unidos como turistas y pedían dinero en las calles.

En uno de los casos que más sorprendió a los investigadores, se descubrió que un hombre recaudaba una media de 9.000 dírhams al día. Esto suponía cerca de 270.000 dírhams al mes, aproximadamente 80.000 dólares.

Según los datos disponibles, estas personas elegían con antelación los lugares más concurridos. Solían aparecer con mayor frecuencia alrededor de las mezquitas los viernes, día de la oración, o en zonas habitadas por personas con altos ingresos.

Para conseguir dinero, alegaban diversas razones relacionadas con enfermedades, pobreza y duras condiciones de vida. Algunos grupos actuaban de forma organizada y decidían de antemano quién pediría dinero, dónde y mediante qué método.

No obstante, las autoridades oficiales señalaron que esas grandes cantidades no representaban los ingresos medios de todos los mendigos. La cifra de 270.000 dírhams correspondía al caso de algunas personas detenidas.

Actualmente, la mendicidad está estrictamente prohibida en los Emiratos Árabes Unidos. Las personas detenidas por este motivo pueden enfrentarse a multas o penas de prisión. Los extranjeros también pueden ser expulsados del país.

Se recomienda a quienes deseen hacer una donación que no entreguen dinero a personas en la calle, sino que lo hagan a través de organizaciones benéficas que operen oficialmente.