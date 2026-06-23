El FC Barcelona está dispuesto a gastar 130 millones de euros por Julián Álvarez

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El FC Barcelona está dispuesto a gastar 130 millones de euros por Julián Álvarez

Se está gestando una nueva operación de transferencia sensacional en el fútbol español. El FC Barcelona, club catalán, prepara una oferta récord de 130 millones de euros para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. El deseo expresado abiertamente del campeón del mundo argentino de dejar el club madrileño ha aumentado drásticamente la probabilidad de este traspaso. Así lo informa Goal.com.

Según el diario SPORT, el descontento de Julián Álvarez con el ambiente en el estadio Metropolitano y sus declaraciones sobre el deseo de nuevos retos han movilizado a la directiva del FC Barcelona. Este acuerdo, que inicialmente parecía imposible, se ha convertido ahora en una prioridad para los directivos del club. Los catalanes pretenden utilizar la posición personal del futbolista como herramienta principal en las negociaciones.

Proceso de negociación y detalles financieros

Se ha informado que la primera reunión entre los representantes del FC Barcelona y los agentes del jugador tuvo lugar el 27 de mayo de este año. En dicha cumbre, las partes discutieron las condiciones principales del futuro acuerdo. Actualmente, la directiva del club trabaja en una segunda oferta mejorada, cuyo valor se espera que sea de 130 millones de euros.

El FC Barcelona está convencido de que controla estratégicamente la situación. Las advertencias de que la directiva del Atlético de Madrid podría presentar una queja por contactos ilegales con el jugador no han detenido a los catalanes. El club acepta esto como un proceso normal en el mercado de transferencias moderno.

Si se concreta el traspaso de Julián Álvarez, se convertirá en una de las operaciones más grandes de este mercado de verano. Al reforzar su línea de ataque, el FC Barcelona aspira a convertirse en un candidato principal no solo para La Liga, sino también para ganar la Champions League. Se espera que la versatilidad del delantero argentino encaje perfectamente en el estilo de juego del equipo.

Por el momento, el Atlético de Madrid no ha tomado una decisión final sobre dejar marchar a una de sus estrellas principales. Sin embargo, el deseo del propio jugador de salir y la gran suma que ofrece el FC Barcelona podrían obligar al club madrileño a sentarse a negociar. Se espera que el desenlace de esta saga de transferencias comience en las próximas semanas.

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