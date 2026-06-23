Sergio Aguero, leyenda de la selección argentina y del Manchester City, se ha pronunciado sobre los rumores del traspaso de su compatriota Julian Alvarez al FC Barcelona. Para el exdelantero, Alvarez, quien actualmente defiende los colores del Atletico Madrid, es el candidato más apto para el club catalán. De concretarse este fichaje, se espera que el Barcelona cuente con un futbolista versátil y universal en su línea de ataque. Así lo informa Goal.com.

En los últimos días, las noticias sobre el deseo de Julian Alvarez de abandonar el estadio Metropolitano han estado en el centro de la prensa deportiva. Se dice que el propio futbolista ha solicitado abiertamente el traspaso y que su objetivo principal es precisamente el FC Barcelona. En una entrevista con la plataforma de streaming Jijantes, Aguero expresó su confianza en que la habilidad de Alvarez lleve al equipo de Hansi Flick a un nuevo nivel.

Delantero polivalente y ventaja táctica

Aguero reconoció especialmente la versatilidad de Julian Alvarez en el campo. Según sus palabras, el delantero de 26 años puede rendir con la misma eficacia no solo en el centro, sino también en las bandas y como mediapunta. Esto supondría una gran ventaja para el Barcelona durante una temporada en la que las lesiones son frecuentes.

«Julian podría jugar en muchos clubes, pero su estilo de juego está hecho a medida para el Barcelona. Es un ejecutante de alto nivel, un delantero universal capaz de generar peligro en cualquier punto del campo. Tener un futbolista así es una gran suerte para cualquier entrenador», destacó Sergio Aguero.

Alvarez pasó del Manchester City al Atletico Madrid en 2024. Sin embargo, su etapa en el club madrileño no ha sido como se esperaba y ha manifestado estar listo para nuevos retos. Según Goal.com, el jugador ya se ha reunido con la directiva del club y ambas partes han coincidido en que el traspaso es la vía más conveniente.

Elección sincera y planes a futuro

Aguero también apoyó que el futbolista haya declarado abiertamente sus intenciones. En su opinión, Alvarez ha elegido el camino honesto para cumplir su sueño y crecer en su carrera. El propio jugador afirmó en una entrevista a los medios: «La mejor solución para todos es el traspaso. Quiero hacer realidad mis sueños».

Actualmente, el optimismo es alto en el seno del Barcelona. Si los asuntos financieros se resuelven positivamente, Alvarez podría vestir la camiseta blaugrana próximamente. Este fichaje no solo aumentaría la capacidad ofensiva del club, sino que también intensificaría la competencia con delanteros experimentados como Robert Lewandowski.

Este traspaso será sin duda interesante también para los aficionados al fútbol uzbekos, ya que el Barcelona es uno de los clubes con más seguidores en el país. La llegada de una estrella joven y talentosa como Alvarez podría mejorar significativamente las posibilidades de los catalanes, no solo en La Liga, sino también en la Champions League.