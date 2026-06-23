¿Dónde ver el partido Uzbekistán — Portugal?

La selección nacional de Uzbekistán se enfrenta hoy a Portugal en la fase de grupos de la Copa del Mundo. El encuentro, que comenzará a las 22:00, se podrá seguir en directo a través del canal Zo‘r TV. El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, ha alineado a su equipo en un sistema 3-4-3, mientras que Portugal ha elegido un esquema 4-2-3-1. Los suplentes, el seleccionador portugués y el nombre del estadio no aparecen en la imagen de la alineación.

Alineación titular de Uzbekistán:

• Portero: A. Nematov

• Defensas: R. Ashurmatov, A. Abdullayev, A. Husanov

• Centrocampistas: Sh. Nasrullayev, O. Shukurov, O. Hamrobekov, B. Karimov

• Delanteros: A. Fayzullayev, E. Shomurodov, A. Ganiyev

Alineación titular de Portugal:

• Portero: Diogo Costa

• Defensas: J. Cancelo, R. Dias, R. Veiga, N. Mendes

• Centrocampistas: V. Ferreira, J. Neves, P. Neto, B. Fernandes, J. Felix

• Delantero: Cristiano Ronaldo

El partido entre Uzbekistán y Portugal comenzará a las 22:00. El encuentro será transmitido en directo por el canal Zo‘r TV.