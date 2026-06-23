¿Dónde ver el partido Uzbekistán — Portugal?

·686·Deportes
¿Dónde ver el partido Uzbekistán — Portugal?

La selección nacional de Uzbekistán se enfrenta hoy a Portugal en la fase de grupos de la Copa del Mundo. El encuentro, que comenzará a las 22:00, se podrá seguir en directo a través del canal Zo‘r TV. El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, ha alineado a su equipo en un sistema 3-4-3, mientras que Portugal ha elegido un esquema 4-2-3-1. Los suplentes, el seleccionador portugués y el nombre del estadio no aparecen en la imagen de la alineación.

Alineación titular de Uzbekistán:

• Portero: A. Nematov
• Defensas: R. Ashurmatov, A. Abdullayev, A. Husanov
• Centrocampistas: Sh. Nasrullayev, O. Shukurov, O. Hamrobekov, B. Karimov
• Delanteros: A. Fayzullayev, E. Shomurodov, A. Ganiyev

Alineación titular de Portugal:

• Portero: Diogo Costa
• Defensas: J. Cancelo, R. Dias, R. Veiga, N. Mendes
• Centrocampistas: V. Ferreira, J. Neves, P. Neto, B. Fernandes, J. Felix
• Delantero: Cristiano Ronaldo

El partido entre Uzbekistán y Portugal comenzará a las 22:00. El encuentro será transmitido en directo por el canal Zo‘r TV.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo hace historia: primer futbolista en marcar en seis Copas del MundoCristiano Ronaldo hace historia: primer futbolista en marcar en seis Copas del MundoHoy, 22:53Kevin De Bruyne preocupado por el fracaso de la selección belgaKevin De Bruyne preocupado por el fracaso de la selección belgaHoy, 22:36Luis Suarez sobre Lionel Messi: «Faltan palabras para describirlo»Luis Suarez sobre Lionel Messi: «Faltan palabras para describirlo»Hoy, 22:36Siga el partido Uzbekistán - Portugal en directoSiga el partido Uzbekistán - Portugal en directoHoy, 22:30Otabek Umarov y Shahnoza Mirziyoyeva apoyan a la selección nacionalOtabek Umarov y Shahnoza Mirziyoyeva apoyan a la selección nacionalHoy, 22:26John Terry descontento con la directiva del Chelsea: ¿por qué fue ignorado el capitán legendario?John Terry descontento con la directiva del Chelsea: ¿por qué fue ignorado el capitán legendario?Hoy, 22:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán