Ronaldo anota un doblete contra Uzbekistán

El encuentro entre las selecciones nacionales de Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo 2026, terminó con un marcador de 4-0.

El delantero de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, anotó dos goles contra Uzbekistán, firmando un doblete en este partido.

Los portugueses abrieron el marcador en el minuto 6. Tras un centro desde la banda, Ronaldo envió el balón a la red defendida por Abduvohid Ne’matov.

En el minuto 17, Portugal aumentó su ventaja. Nuno Mendes aprovechó un tiro libre para marcar el segundo gol de su equipo.

En el minuto 37, Ronaldo volvió a demostrar su calidad. El delantero de 41 años anotó su segundo gol del encuentro, poniendo el marcador 3-0.

En el minuto 60 de la segunda parte, Abduqodir Husanov marcó en propia puerta. De este modo, la ventaja de Portugal llegó a cuatro goles.

Tras el doblete contra Uzbekistán, Ronaldo elevó a 10 su número de goles en Copas del Mundo.

Copa del Mundo 2026. Fase de grupos, jornada 2

Portugal — Uzbekistán — 4:0

Goles: Ronaldo, 6, 37; Mendes, 17; Abduqodir Husanov, 60 — ag.

En el momento de la publicación de este artículo, se está disputando el minuto 77 del encuentro.