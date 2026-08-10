El Arsenal podría adelantar al Liverpool en la carrera por el fichaje de Bradley Barcola

El vigente campeón de la Premier League inglesa Arsenal continúa activo en el mercado de fichajes de verano. El equipo dirigido por Mikel Arteta se ha convertido en el principal candidato para incorporar al delantero del Paris Saint-Germain Bradley Barcola y reforzar aún más su plantilla. Aunque el Liverpool también compite por el fichaje con una oferta de 100 millones de libras, se afirma que el club londinense cuenta con una posición favorable. Así lo informa Goal.com informa .

Según talkSPORT, el Arsenal planea incorporar a otra estrella después de que el centrocampista del Newcastle Bruno Guimarães sea traspasado oficialmente por 75 millones de libras. El club ya ha cerrado tres fichajes este verano. Además de Christos Tzolis e Illan Meslier, la venta de Leandro Trossard al Beşiktaş y la renovación de Vinícius Júnior con el Real Madrid han impulsado al Arsenal a llevar su línea ofensiva a un nuevo nivel.

El mercado de fichajes y la competencia

A pesar de que el PSG exige alrededor de 150 millones de libras por su bicampeón de la Liga de Campeones, la competencia en el mercado de fichajes se está intensificando. El Liverpool también ha convertido al jugador en su principal objetivo. Aun así, expertos y exjugadores del club valoran más las posibilidades del equipo londinense.

El exdelantero del Arsenal Perry Groves señaló que el Liverpool atraviesa actualmente un periodo de transición y que su nuevo entrenador, Andoni Iraola, intenta implantar su filosofía. En su opinión, si el jugador piensa en ganar la Premier League o la Liga de Campeones, el Arsenal es actualmente la opción más adecuada.

Londres y la elección del jugador

Durante la emisión, Groves afirmó, basándose en sus fuentes, que Bradley Barcola desea vivir precisamente en Londres. Según sus palabras, la elección de la ciudad por parte del futbolista también podría influir positivamente en el fichaje. Asimismo, otro exjugador del Arsenal, Emmanuel Frimpong, añadió que el club debe seguir incorporando jugadores de calidad para conservar su condición de campeón de la pasada temporada.

Se señala que la directiva del club no debe relajarse en la lucha por futbolistas de talla mundial y gran nivel después de perder el fichaje de Vinícius Júnior. A día de hoy, aficionados y expertos reconocen que el Arsenal tiene el nivel necesario para atraer a estrellas de ese calibre.