Viktor Gyökeres afirma que el partido contra el Manchester City no será un simple amistoso

El delantero del Arsenal Viktor Gyökeres insistió firmemente en que no considera el próximo partido de la Community Shield como un simple amistoso de pretemporada. Según Goal.com, el sueco declaró que su equipo saltará al campo ante el Manchester City únicamente para ganar y demostrar a su rival la seriedad de sus intenciones. Se espera que este enfrentamiento sea la primera prueba importante para ambos equipos antes de la nueva temporada. Goal.com informa .

Aunque este partido, tradicionalmente considerado el inicio de la temporada, suele ser visto por muchos como un encuentro de poca importancia, los jugadores de Mikel Arteta tienen un enorme deseo de ganar. Según Viktor Gyökeres, el equipo se está tomando el partido en serio y conquistar un trofeo antes del comienzo de la temporada es muy importante. También destacó que el primer título daría a los jugadores una dosis extra de confianza.

Un destino inesperado en Cardiff y cambios en la plantilla

La Football Association confirmó que la Community Shield 2026 se disputará en el Principality Stadium de Cardiff debido a los conciertos programados en Wembley. Antes de este importante partido, el Arsenal se reforzó con Bruno Guimarães, fichado del Newcastle United por 75 millones de libras. El delantero elogió a su nuevo compañero y señaló que su calidad de juego y su energía serían muy beneficiosas para el equipo.

Sin embargo, además de sus opciones en ataque, el club londinense también debe resolver algunos problemas defensivos. En sus partidos de pretemporada, el Arsenal encajó tres goles en cada uno de sus dos últimos encuentros. En particular, la derrota por 3-2 ante el Borussia Dortmund puso de manifiesto las carencias defensivas.

Errores defensivos y ambición antes de la nueva temporada

Tras el partido contra el Dortmund, Gyökeres reconoció que los movimientos del rival pusieron a prueba a la defensa. El Borussia se apoyó en la marca individual, organizó sus ataques con intensidad y realizó desmarques a la espalda de la defensa, lo que supuso una buena lección para el equipo. Es especialmente necesario trabajar seriamente en los goles encajados a balón parado y en los saques de esquina.

A pesar de ello, el ambiente dentro del equipo y la sed de victoria siguen siendo muy fuertes. Cuando le preguntaron si veía en los ojos de Mikel Arteta la misma pasión antes de la nueva temporada, el delantero respondió de forma breve y clara que ahora era aún mayor. El Arsenal se prepara para defender dignamente su condición de campeón.