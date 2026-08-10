Frank Lampard y John Terry recuerdan la marcha de José Mourinho

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Frank Lampard y John Terry recuerdan la marcha de José Mourinho

Los legendarios futbolistas Frank Lampard y John Terry, que dejaron una huella especial en los éxitos de Chelsea durante los últimos años, revelaron el fuerte impacto emocional que tuvo en el equipo la salida del entrenador José Mourinho del conjunto londinense en septiembre de 2007. La serie documental de tres episodios sobre Mourinho, disponible en Netflix, analiza en detalle el final de la primera etapa del técnico portugués en Stamford Bridge y los conflictos internos que provocaron su salida. Según la información difundida por Goal.com y otros medios deportivos internacionales, los líderes de aquella época dorada del club comparten sus recuerdos en el proyecto. Al respecto, Goal.com informa que.

Los conflictos internos del club y la despedida de Mourinho

Se supo que la relación entre José Mourinho y Roman Abramovich, entonces propietario del club, se había deteriorado progresivamente entre bastidores. El entrenador portugués, que había conquistado numerosos trofeos con el equipo, se vio obligado a abandonar su cargo debido a los desacuerdos surgidos con la directiva. El propio Mourinho afirmó que estas diferencias comenzaron por la intervención de personas ajenas en la estructura interna del club.

Al recordar aquella situación, Frank Lampard, uno de los centrocampistas más destacados de los últimos años, rememoró el impactante momento en que José Mourinho entró en el vestuario para anunciar personalmente que había sido despedido. Según sus palabras, la noticia fue un golpe inesperado para los jugadores, hasta el punto de que ni siquiera los futbolistas profesionales pudieron contener sus emociones.

Al describir el ambiente de entonces, Lampard declaró: « Recuerdo perfectamente cuando entró en el vestuario y nos dijo que había sido despedido. No podía evitar pensar en cuánto había ayudado aquel hombre a mi carrera y en lo mucho que me había gustado trabajar con él. Había lágrimas, aunque no es habitual que ocurra algo así en un vestuario cuando se marcha un entrenador », reconoció.

El arrepentimiento de John Terry y el partido contra el Rosenborg

John Terry, capitán y líder del equipo, tampoco ocultó su enorme respeto por José Mourinho y aseguró que todavía se siente culpable por el empate 1-1 contra el Rosenborg en la Liga de Campeones, resultado que pudo provocar la salida del entrenador. Señaló que el gol encajado por un error suyo en aquel partido pudo haber decidido el destino del técnico.

Sin ocultar sus emociones, Terry declaró: « Estaba dispuesto a salir del campo por él, incluso dentro de un ataúd. Podían verse hombres adultos con lágrimas en el rostro, sin entender qué estaba pasando. Incluso ahora pienso que fue culpa mía. Si no hubiera cometido aquel error en ese partido, ¿se habría quedado unos años más? ¿Quién sabe? Es lamentable cómo terminó todo esto ».

La distancia entre la directiva y el entrenador

En el documental, el propio José Mourinho también explicó cómo se había deteriorado la dinámica interna del club. Según sus palabras, al principio su relación con Roman Abramovich era profesional y se mantenía dentro de un círculo reducido. Sin embargo, con el paso del tiempo, agentes externos, exfutbolistas y otras personas interesadas comenzaron a intervenir en ese triángulo.

Mourinho destacó que esta situación afectó negativamente al ambiente interno del equipo y debilitó los cimientos de sus éxitos. Para los aficionados de Chelsea, aquella época sigue siendo una de las páginas más brillantes de la historia del club, mientras que las declaraciones de Lampard y Terry volvieron a confirmar la solidez del vínculo entre el equipo y su entrenador.

José MourinhoFrank LampardJohn TerryChelseaLiga de Campeones
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