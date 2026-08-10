Thibaut Courtois respalda el regreso de José Mourinho al Real Madrid

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, destacó que el regreso del exentrenador del club, José Mourinho, y su disciplina exigente serían muy necesarios para el equipo. Según Goal.com, el guardameta belga volvió a los entrenamientos antes de lo previsto para acelerar su recuperación tras la lesión sufrida durante el Mundial 2026. Sobre este asunto, Goal.com lo informa.

En una entrevista concedida a Real Madrid TV, Courtois elogió la capacidad única del técnico portugués para crear un espíritu de victoria colectiva. Según sus palabras, Mourinho es un entrenador exigente que antepone la disciplina y los intereses del equipo al talento individual.

Disciplina y deseo de ganar

“Mourinho es un entrenador exigente que pone la disciplina y al equipo en primer lugar. Para mí, son factores decisivos para ganar. Es un gran entrenador y una persona muy sincera. Es muy directo, y eso lo valoro. Creo que es la dirección correcta”, declaró Thibaut Courtois.

La anterior colaboración entre Thibaut Courtois y José Mourinho estuvo llena de éxitos y grandes resultados. Ambos ya trabajaron juntos en el Chelsea de Londres y conquistaron el título de la Premier League inglesa en la temporada 2014-2015. El guardameta belga recuerda aquella etapa con cariño y expresó su deseo de repetir esos éxitos también en Madrid.

El regreso tras la lesión

Además de los cambios en el banquillo, Courtois se centra en recuperar su estado físico después de sufrir una grave lesión en una competición internacional de verano. El portero se lesionó en los cuartos de final del Mundial contra España y tuvo que abandonar el campo, por lo que acortó sus vacaciones y regresó antes de lo previsto a la ciudad deportiva de Valdebebas.

Explicó que comenzó los entrenamientos individuales antes que los demás futbolistas para asegurarse de que todo estuviera bien tras la lesión. Courtois reconoció satisfecho que ya había empezado a trabajar con los porteros y que se sentía bien.