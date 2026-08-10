La nueva máquina de litografía AST6200 de China entra en producción en serie

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La nueva máquina de litografía AST6200 de China entra en producción en serie

El mercado chino de semiconductores ha dado otro paso importante hacia la independencia tecnológica. Según ixbt.com, Shanghai Xinshang Microassembly ha introducido con éxito su nuevo equipo de litografía AST6200 en el mercado comercial y ha obtenido pedidos para las primeras entregas en serie. Al respecto, Ixbt.com informa de ello.

El dispositivo superó con éxito una verificación tecnológica completa y los procesos de prueba en la planta de un importante fabricante chino de semiconductores. Según se informa, las primeras unidades del equipo AST6200 ya habían completado las pruebas de fábrica en noviembre de 2025. Tras la validación práctica por parte de especialistas, el sistema pasó a la fase de producción en serie a gran escala.

Características tecnológicas y ámbitos de aplicación

La nueva máquina de litografía no está diseñada para fabricar procesadores tradicionales de silicio. Su función principal es producir componentes basados en carburo de silicio, nitruro de galio, arseniuro de galio, fosfuro de indio y otros semiconductores compuestos.

Estas tecnologías avanzadas tienen actualmente una gran demanda en el mercado tecnológico y se utilizan ampliamente en los siguientes sectores:

  • Fabricación de vehículos eléctricos modernos
  • Infraestructura de redes de comunicación 5G
  • Sistemas optoelectrónicos
Las capacidades técnicas del equipo también cumplen plenamente los requisitos de la industria. La AST6200 puede trabajar con obleas de entre 2 y 8 pulgadas de diámetro. También admite distintos tipos de sustratos, como silicio, carburo de silicio, zafiro y arseniuro de galio.

Software y sistemas ópticos

El dispositivo está equipado con óptica de proyección propia, un sistema de alineación de capas de alta precisión, iluminación ajustable y funciones de enfoque automático. Los módulos adicionales permiten trabajar con sustratos complejos y realizar operaciones de alineación frontal e inversa.

El fabricante también desarrolló internamente por completo el sistema de control de software de este equipo. El sistema incluye todas las funciones, desde los controladores del equipo hasta la gestión de procesos tecnológicos complejos, lo que demuestra que la industria china se apoya en sus propias capacidades.

LitografíaSemiconductoresChinaTecnologíaAST6200
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Abror Shuhratov
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