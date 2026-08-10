Kamchatka queda masivamente sin conexión a Internet

El krai de Kamchatka sufrirá importantes interrupciones de Internet durante la noche del 11 al 12 de agosto y quedará sin acceso a la red global durante varios días. Según el diario Kommersant, esta situación está directamente relacionada con trabajos de mantenimiento en las principales redes que conectan la región con el mundo exterior. Los habitantes no podrán utilizar Internet móvil, servicios de mensajería ni redes sociales. Ixbt.com informa .

Según las autoridades regionales, los trabajos de reparación previstos en la línea submarina de telecomunicaciones de fibra óptica del cabo Levashov podrían durar hasta cuatro días, incluso con condiciones meteorológicas favorables. Durante este periodo, los ciudadanos no podrán utilizar ni Internet fijo ni los servicios de red de los operadores móviles.

Causas de los daños en la línea de telecomunicaciones y proceso de reparación

Los especialistas explican que la reparación es necesaria debido a la erosión del litoral. El agua está arrasando rápidamente la zona donde el cable llega a tierra, lo que aumenta considerablemente el riesgo de daños en la línea. Por ello, los especialistas de Rostelekom, incluidos buzos cualificados, comenzarán a trabajar de inmediato.

Como parte de la reparación, los especialistas deberán instalar una nueva sección de cable, enterrarla a mayor profundidad y montar dos manguitos de empalme. Sin embargo, el cumplimiento de los plazos previstos y la rapidez con que se completen las operaciones dependerán directamente de las condiciones meteorológicas.

Funcionamiento de la infraestructura y medidas alternativas

Durante las interrupciones globales de la red, la región se conectará temporalmente a recursos satelitales. Esto permitirá mantener algunos tipos de comunicación: llamadas de voz convencionales y SMS para los habitantes, así como la emisión a plena capacidad de 21 canales de televisión.

Asimismo, los bancos, cajeros automáticos, estaciones de servicio y grandes centros comerciales seguirán funcionando con normalidad. Los pagos sin efectivo en los establecimientos de las redes comerciales, los pagos en efectivo en las pequeñas tiendas y los sistemas de pago del transporte no dejarán de operar. Además, los centros multifuncionales (MFC) y las instituciones médicas continuarán prestando servicio con normalidad.