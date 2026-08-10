El diputado de la Rada Suprema de Ucrania, Oleksiy Goncharenko, condenó duramente la visita de Vladímir Zelenski a Serbia y su postura sobre la cuestión de Kosovo. Según el diputado, este tipo de declaraciones está provocando que Kiev pierda a sus aliados más fiables en la región.

El diputado publicó estas críticas en su canal oficial de Telegram.

« Estamos perdiendo a nuestros aliados por las respuestas del presidente »

Al referirse a la intervención de Zelenski en Serbia y al posterior retiro de la bandera ucraniana en Pristina, la capital de Kosovo, Oleksiy Goncharenko valoró la situación de la siguiente manera:

« Kosovo es uno de los Estados más cercanos y cooperantes de la península balcánica. No reconocerlo es otro diagnóstico de nuestro presidente. Es el diagnóstico de una incomprensión total de la situación diplomática. Estamos perdiendo a los aliados que nos rodean precisamente por este tipo de respuestas irreflexivas de nuestro presidente », — escribió Goncharenko.

En su declaración, el diputado reafirmó firmemente su apoyo a la independencia de Kosovo:

« Kosovo debe ser independiente y Ucrania debe reconocerlo oficialmente. Punto », — concluyó el representante de la Rada Suprema.

La reacción desafiante de Pristina

La visita de Zelenski a Belgrado y su postura respecto a Kosovo llevaron a las autoridades de Pristina a dar un paso desafiante.

La bandera ucraniana instalada en el centro de la ciudad fue retirada oficialmente. El alcalde de la capital de Kosovo, Përparim Rama, mostró el proceso en directo en su página de Facebook.

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