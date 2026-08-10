Arsenal sufre una grave pérdida: Mikel Arteta habla de las lesiones de sus defensas

Antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League Arsenal el entrenador del equipo, Mikel Arteta, expresó su gran preocupación por las lesiones de los defensas titulares William Saliba y Jurrien Timber. Según Goal.com, el técnico del club londinense reconoció que su equipo podría perder a sus principales jugadores durante un largo periodo, lo que podría afectar seriamente a los objetivos de esta temporada. Goal.com informa de ello .

La mala noticia se conoció después de la derrota del equipo londinense ante el Borussia Dortmund en un amistoso disputado en el Emirates Stadium. Los Gunners perdieron por 2-3. Según el entrenador, William Saliba se encuentra actualmente en reposo debido a dolores crónicos en la espalda tras el Mundial de 2026, mientras que Jurrien Timber se recupera de un problema en la ingle.

La baja de los líderes cambia los planes del equipo

Mikel Arteta señaló que no podía dar un plazo concreto para el regreso de los jugadores. Según explicó, Jurrien Timber avanza positivamente en su rehabilitación y ya ha comenzado a entrenarse sobre el terreno de juego, pero necesitará varias semanas más para volver a la competición. William Saliba, por su parte, permanece en reposo absoluto para evitar que su lesión se agrave.

La ausencia de Saliba supone un duro golpe para el equipo. El central francés de 25 años fue una pieza fundamental de la defensa del Arsenal la temporada pasada y desempeñó un papel clave en los mejores resultados del club. En temporadas anteriores, su ausencia también había provocado un descenso en el rendimiento del equipo.

¿Se esperan nuevos movimientos en el mercado de fichajes?

Aunque Arsenal cuenta con defensas como Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori y Ben White, la profundidad de la plantilla está quedando a prueba desde el comienzo de la temporada. Aun así, Mikel Arteta insinuó en rueda de prensa que no se lanzará de inmediato a buscar un nuevo defensa central en el mercado de fichajes.

Según el entrenador, los jugadores de la plantilla deben reforzar su responsabilidad colectiva y cubrir a tiempo las carencias defensivas. Al equipo aún le esperan un amistoso contra Como y el partido del Community Shield frente al Manchester City.