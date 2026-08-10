La gira asiática del Chelsea: altercado en el campo e intervención de Xabi Alonso

La gira de pretemporada del Chelsea por Asia estuvo marcada por conflictos inesperados y situaciones tensas. En el partido disputado en Malasia contra Johor Darul Ta'zim, ambos equipos empataron 3-3, pero las escenas dramáticas sobre el terreno de juego y las decisiones arbitrales se convirtieron en el principal tema de debate. Según Goal.com, durante el encuentro se produjo una acalorada pelea entre miembros del nuevo cuerpo técnico y representantes del equipo rival. Esto es lo que informó Goal.com informó que.

Según Goal.com, el incidente se produjo cuando el partido se acercaba a la hora de juego. El defensa del Johor Darul Ta'zim, Antonio Glauder, arremetió con dureza por la espalda contra el delantero del Chelsea Liam Delap y cometió una falta peligrosa. Cabe recordar que Delap ya había transformado dos penaltis en este encuentro. Esta dura entrada provocó la enérgica protesta de Austin MacPhee, el nuevo entrenador del Chelsea encargado de las jugadas a balón parado.

El técnico escocés, incorporado recientemente desde el Aston Villa, se dirigió de inmediato hacia el banquillo rival y acabó enfrentándose cara a cara con sus integrantes. Según las imágenes de vídeo, el entrenador del Chelsea habría utilizado insultos contra el cuerpo técnico rival y tuvo que ser sujetado. La tensión y el nerviosismo no desaparecieron ni siquiera después del final del partido, ya que el hecho de que los locales y los árbitros infringieran el reglamento provocó el enfado del Chelsea.

Conflictos contractuales y organizativos

Según el reglamento, después del empate debía celebrarse una tanda de penaltis. Sin embargo, los árbitros y los organizadores locales cancelaron inesperadamente esta tanda de penaltis posterior al partido. Que se permitiera al equipo malasio abandonar el terreno de juego enfureció a Kevin Campello, director de operaciones del primer equipo del Chelsea. Campello mantuvo una acalorada discusión con los responsables y afirmó con contundencia que esta situación estaba estipulada claramente en el contrato.

Estos cambios y la renovación del cuerpo técnico forman parte de las amplias reformas emprendidas por el entrenador Xabi Alonso. El técnico español intenta implantar en el Chelsea las exigencias firmes y meticulosas que le permitieron lograr éxitos históricos con el Bayer Leverkusen. Según las informaciones, Alonso está incorporando como ayudantes a especialistas que desempeñaron un papel importante en la clasificación del Aston Villa para la Liga de Campeones bajo las órdenes de Unai Emery.

Próximo partido contra el Fulham

Según los especialistas, Alonso pretende apoyarse en estos profesionales experimentados para corregir las carencias tácticas que llevaron al Chelsea a ocupar posiciones intermedias en las últimas temporadas, especialmente sus problemas en las jugadas a balón parado. Cuando termine la gira asiática, el club londinense regresará a Stamford Bridge para llevar su plan táctico a la fase final.

Los partidos oficiales de la temporada comenzarán pronto. El 24 de agosto, el Chelsea visitará al Fulham, uno de sus principales rivales del oeste de Londres. Después de los errores defensivos cometidos en Malasia y del nerviosismo mostrado en la banda, el entrenador Xabi Alonso exigirá una actuación mucho más disciplinada y equilibrada en Craven Cottage.