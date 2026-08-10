Dura pérdida para Chelsea: lesiones y polémicas en el amistoso de pretemporada

La preparación de Chelsea para la nueva temporada se vio seriamente afectada. Según Goal.com, el partido contra Johor Darul Ta'zim, que terminó con un espectacular empate 3-3, se convirtió en una auténtica pesadilla para los «aristócratas». La baja de dos defensas centrales complicó enormemente el trabajo del entrenador Xabi Alonso y puso en riesgo los planes del club para la próxima Premier League. Según informa Goal.com

Los problemas de Chelsea comenzaron desde los primeros minutos. El defensa central senegalés Mamadou Sarr, de 21 años y previsto en el once inicial, se lesionó durante el calentamiento previo al partido y no pudo saltar al campo. Fue la primera baja para un cuerpo técnico que ya sufría una escasez de efectivos en la defensa. El encuentro tampoco aportó tranquilidad al equipo.

Las lágrimas de Aaron Anselmino

En el minuto 29 de este partido disputado en el estadio Sultan Ibrahim, Aaron Anselmino , uno de los defensas más prometedores de Chelsea, abandonó el campo entre lágrimas tras sufrir una grave lesión. El jugador de 21 años, que llegó al club en 2024, parecía padecer una seria lesión muscular en el muslo. Sus lágrimas mientras recibía atención médica sobre el césped preocuparon a los aficionados y al cuerpo técnico.

El defensa, que jugó cedido en Borussia Dortmund y Strasbourg, lleva luchando constantemente contra las lesiones desde su llegada a Stamford Bridge. Este nuevo contratiempo reduce considerablemente sus opciones de hacerse con un puesto en el once titular de Xabi Alonso. Después de invertir mucho dinero en reforzar otras posiciones durante el mercado de verano, la directiva del club se ve obligada ahora a replantear su estrategia por la falta de profundidad en la defensa central.

Caos sobre el césped y enfrentamiento entre los técnicos

El drama del partido no se limitó a las lesiones. El duelo entre ambos equipos también quedó marcado por una acalorada discusión junto al terreno de juego. Después de una entrada peligrosa sobre Liam Delap, Austin MacPhee, especialista en jugadas a balón parado del nuevo cuerpo técnico de Chelsea, se enfrentó al banquillo rival. Para evitar que el conflicto fuera a más, Xabi Alonso tuvo que sujetar físicamente a su ayudante.

El partido también evidenció numerosas carencias tácticas. Los goles de Liam Delap de penalti dieron vida al ataque de Chelsea, pero los graves errores defensivos y la baja de dos defensas eclipsaron el resultado. Xabi Alonso tiene por delante enormes problemas que resolver antes del comienzo de la Premier League.