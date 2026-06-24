Cristiano Ronaldo establece nueva marca con sus goles contra Uzbekistán

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Cristiano Ronaldo establece nueva marca con sus goles contra Uzbekistán

Cristiano Ronaldo ha ascendido al segundo lugar en el ranking de los futbolistas más veteranos en marcar en una Copa del Mundo. El delantero de la selección de Portugal tenía 41 años y 4 meses cuando anotó contra Uzbekistán en el Mundial 2026.

El récord en esta categoría pertenece al exjugador de la selección de Camerún, Roger Milla, quien marcó contra Rusia en la Copa del Mundo de 1994 a los 42 años y 1 mes.

La tercera posición del ranking la ocupa otro representante de Portugal, Pepe, quien anotó contra Suiza en el torneo de 2022 a los 39 años y 9 meses.

Lionel Messi se situó en el cuarto puesto. El capitán de Argentina tenía 38 años y 11 meses cuando marcó contra Austria en la Copa del Mundo 2026.

Futbolistas más veteranos en marcar en una Copa del Mundo:

• Roger Milla — 42 años 1 mes
• Cristiano Ronaldo — 41 años 4 meses
• Pepe — 39 años 9 meses
• Lionel Messi — 38 años 11 meses
• Gunnar Gren — 37 años 7 meses
• Cuauhtémoc Blanco — 37 años 5 meses
• Felipe Baloy — 37 años 4 meses
• Marko Arnautović — 37 años 1 mes
• Obdulio Varela — 36 años 9 meses
• Martín Palermo — 36 años 7 meses

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