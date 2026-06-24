Chelsea fija el precio de Enzo Fernandez: el Real Madrid prepara el traspaso

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Chelsea fija el precio de Enzo Fernandez: el Real Madrid prepara el traspaso

El club londinense del Chelsea ha tomado una decisión radical respecto a su centrocampista Enzo Fernandez. Ante el interés por el campeón del mundo argentino, los «Blues» han fijado un precio astronómico por el jugador. Este paso se interpreta no solo como una protección de los intereses financieros del club, sino también como el deseo de no dejar marchar fácilmente a un jugador clave. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información difundida por The Athletic, la directiva del Chelsea no está dispuesta a vender a Enzo Fernandez por menos de 120 millones de libras esterlinas (aproximadamente 158 millones de dólares). Los londinenses, habiendo fichado al jugador por una cifra récord, pretenden recuperar totalmente dicha inversión. Además, el contrato a largo plazo del futbolista con el club, que llega hasta 2032, otorga al Chelsea una ventaja en las negociaciones.

La nueva estrategia de Jose Mourinho y el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, se encuentra actualmente ocupado reformando profundamente la plantilla del equipo. El especialista portugués se centra en reunir estrellas ya consolidadas y preparadas para ganar, más que en formar jóvenes talentos. Se espera que Enzo Fernandez sea una de las figuras centrales en este nuevo proyecto de Mourinho.

Según los informes, en una reunión secreta celebrada en Madrid, Jose Mourinho discutió los planes de traspaso con los directivos del club y el reconocido agente Jorge Mendes. Se dice que el entrenador ha recibido amplios poderes para conformar la plantilla, algo inusual para el Real Madrid. Mourinho ya ha logrado atraer a candidatos como Marc Cucurella, Ibrahima Konate y Bernardo Silva.

Se dice que el propio Enzo Fernandez no se opone a trasladarse a la capital española. El futbolista argentino podría no estar rindiendo al máximo en el Chelsea, pero su brillante actuación en el Mundial y su capacidad de lectura del juego han despertado un gran interés en Mourinho. Si el traspaso se concreta, se convertirá en una de las compras más caras de la historia del club madrileño.

El traspaso de Bernardo Silva desde el Manchester City ha reforzado considerablemente el centro del Madrid. Ahora, el técnico portugués busca sumar a Enzo Fernandez a este sistema para recuperar la hegemonía en el fútbol europeo. La exigencia de 120 millones de libras del Chelsea será un desafío serio para el Real Madrid, pero la capacidad financiera del «club blanco» permite realizar este tipo de operaciones.

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