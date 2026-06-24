¿Qué dijo Ronaldo tras la victoria sobre Uzbekistán?

Cristiano Ronaldo compartió sus impresiones tras el partido contra la selección de Uzbekistán en el marco de la Copa del Mundo 2026. La estrella portuguesa comentó la amplia victoria de su equipo y su récord personal.

Tras anotar dos goles en el encuentro que terminó 5-0, Ronaldo destacó que el resultado colectivo es más importante que los logros individuales.

— Estoy muy feliz. Sin embargo, lo más importante para mí es el trabajo de nuestro equipo y el juego mostrado en el campo. Trabajamos bien y pudimos elevar nuestro nivel. Por supuesto, los récords dan alegría, pero mi objetivo principal es ayudar a la selección nacional a alcanzar sus metas, afirmó el delantero.