Manchester United y Arsenal luchan por la nueva estrella de la Premier League

El centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado de transferencias tras atraer la atención de varios grandes clubes gracias a sus brillantes actuaciones esta temporada en la Premier League. Manchester United y Arsenal han iniciado una lucha seria por el talento de 22 años. Así lo informa Goal.com.

Según datos del Daily Mail, ambos clubes siguen de cerca la evolución del futbolista. Alex Scott mostró un rendimiento estable con el Bournemouth la temporada pasada, destacando como un centrocampista creativo. Incluso estuvo cerca de entrar en la lista ampliada de la selección inglesa para el Mundial bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Precio del traspaso y principales pretendientes

El Bournemouth no tiene intención de dejar marchar a su estrella fácilmente. Según Goal.com, el club pide al menos 60 millones de libras esterlinas (aproximadamente 79 millones de dólares) por el jugador. A pesar de ello, los «Cherries» tampoco han descartado la posibilidad de renovar el contrato actual del futbolista.

El Manchester United planea una reforma profunda de su línea de centrocampistas. Tras la salida del pivote Casemiro, la directiva del club busca aportar sangre nueva en esa posición. Aunque los mancunianos ya han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Ederson del Atalanta, pretenden reforzar más la plantilla antes de la Champions League.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, también valora positivamente la capacidad técnica y la juventud de Scott. Curiosamente, cuando el Bournemouth venció al Arsenal en el Emirates Stadium esta temporada, el único gol fue obra de Alex Scott. Este partido dejó una gran impresión en la directiva del club londinense.

La competencia se intensifica

La carrera no se limita solo a dos grandes, ya que el Tottenham también se ha unido a la puja. Los «Spurs» han optado por una estrategia más agresiva en este mercado de fichajes y han indicado que están dispuestos a invertir una gran suma por el joven talento, lo que calienta aún más la lucha por Scott.

En el campamento del Manchester United, la situación es un poco más compleja. El equipo no solo muestra interés en Scott, sino también en el centrocampista del West Ham, Mateus Fernandes, descendido a la categoría inferior. Si llega una oferta adecuada, Manuel Ugarte podría dejar el equipo, lo que crearía margen financiero para nuevos fichajes.

En conclusión, el futuro de Alex Scott se decidirá en los próximos meses. Considerado uno de los representantes más prometedores del fútbol inglés, se espera que el futbolista suba un escalón en su carrera al trasladarse a uno de los grandes clubes.