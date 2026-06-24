¿Qué dijo Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán?

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¿Qué dijo Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán?

El delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, compartió sus impresiones tras el encuentro contra Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El delantero estrella destacó que está satisfecho con la confianza, la actividad y el crecimiento mostrado por su equipo en el campo.

« Estoy muy feliz. Pero lo más importante para mí es el trabajo realizado y la confianza que mostramos en el campo. El equipo jugó realmente bien y creció significativamente », dijo Ronaldo en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

El futbolista portugués señaló que detrás de cada situación difícil se esconde una nueva oportunidad. Aunque admitió que los logros personales son gratificantes, subrayó que su objetivo principal es el beneficio de la selección nacional.

« Detrás de cada dificultad hay una oportunidad. Por supuesto, los récords personales son agradables. Pero mi objetivo principal es ayudar a la selección nacional a alcanzar sus metas », afirmó el delantero.

Cristiano Ronaldo anotó dos goles en el partido contra Uzbekistán. Marcó un doblete en los minutos 6 y 39 del encuentro.

Con estos goles, el futbolista de 41 años se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Portugal en Copas del Mundo.

Ahora, el número de goles de Ronaldo en los mundiales asciende a 10. De este modo, la estrella portuguesa registró otra marca histórica en su prolífica carrera.

No obstante, Ronaldo reiteró que considera más importante el resultado y el avance del equipo que sus propios récords personales.

Cristiano RonaldoPortugalUzbekistánFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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