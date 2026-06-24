Roberto Martínez: Estoy muy satisfecho con el resultado

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Roberto Martínez: Estoy muy satisfecho con el resultado

El seleccionador de la selección nacional de Portugal, Roberto Martínez, compartió sus impresiones tras la contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

Portugal había empatado 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada. Martínez destacó que aquel resultado inesperado tuvo un impacto positivo en la actitud del equipo para el siguiente encuentro.

«Vimos la reacción en el vestuario hoy. Para avanzar en un torneo, a veces se necesitan situaciones como la del primer partido», declaró el técnico portugués en una entrevista para el sitio oficial de la FIFA.

El entrenador señaló que un equipo más maduro, disciplinado y con una gran motivación saltó al campo para enfrentarse a Uzbekistán.

«Vimos un equipo con la misma disciplina y mentalidad, pero más maduro. Porque ya no era el primer partido. Estoy muy satisfecho con el resultado», enfatizó Martínez.

Portugal tomó la iniciativa desde los primeros minutos del encuentro, anotando tres goles contra Uzbekistán en la primera mitad. Tras el descanso, los europeos mantuvieron la presión y finalmente lograron una victoria convincente por 5-0.

Tras este resultado, Portugal suma cuatro puntos en dos partidos y lidera su grupo.

Los pupilos de Roberto Martínez se preparan ahora para el último partido de la fase de grupos. El equipo tiene como objetivo lograr un resultado positivo para asegurar su pase a la fase de eliminación directa.

Roberto MartínezPortugalUzbekistánRepública Democrática del CongoFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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