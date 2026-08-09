El smartphone iQOO Z11 se muestra en imágenes oficiales

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El smartphone iQOO Z11 se muestra en imágenes oficiales

Antes de la presentación, la marca iQOO comenzó a revelar las primeras imágenes e informaciones oficiales sobre su nuevo smartphone iQOO Z11. Según informa ixbt.com, el estreno oficial del dispositivo está previsto para el 20 de agosto de este año. El equipo llama la atención por sus avanzadas especificaciones técnicas y su diseño moderno. Así lo informa ixbt.com.

Los representantes de la empresa confirmaron que el dispositivo de nueva generación contará con una pantalla grande y de alta calidad. En concreto, el smartphone estará equipado con una pantalla 3D Curved AMOLED de 6,83 pulgadas. Su cubierta de vidrio curvada hacia los laterales del cuerpo proporcionará una mayor comodidad durante el uso.

Pantalla y diseño

También se conocen datos precisos sobre las dimensiones de la pantalla y sus marcos. Según las imágenes oficiales publicadas, la pantalla ocupa exactamente el 93,82 % del panel frontal. Los marcos extremadamente delgados refuerzan aún más la sensación de amplitud visual al ver contenidos.

Asimismo, se ha confirmado que el cuerpo del iQOO Z11 tiene un grosor de solo 7,99 milímetros y un peso de 199 gramos. Como muestran las imágenes, los marcos laterales del dispositivo están fabricados en metal, lo que aporta resistencia y un aspecto premium.

Rendimiento y capacidades técnicas

El hardware del dispositivo también merece especial atención. Según ixbt.com, el iQOO Z11 será el primer dispositivo del mercado indio equipado con el nuevo procesador MediaTek Dimensity 7500 Turbo de 4 nanómetros. De acuerdo con los datos oficiales, este chip puede alcanzar 1,2 millones de puntos en las pruebas de AnTuTu.

Además, el smartphone ya había aparecido en la base de datos de Geekbench AI. Se descubrió que el dispositivo probado cuenta con 12 GB de memoria RAM y funciona con el sistema operativo Android 16, el más reciente. En la presentación completa del 20 de agosto, se espera que la empresa anuncie también las demás especificaciones y el precio del dispositivo.

iQOOiQOO Z11MediaTekSmartphoneAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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