Federico Valverde reacciona al regreso de José Mourinho

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Federico Valverde reacciona al regreso de José Mourinho

Federico Valverde, uno de los principales centrocampistas del Real Madrid, compartió sus primeras impresiones sobre José Mourinho, recientemente nombrado entrenador del equipo.

Las declaraciones del centrocampista uruguayo de 28 años fueron citadas por el reconocido periodista y especialista en fichajes Fabrizio Romano.

«Trabajar con él es una oportunidad única»

Valverde destacó que entrenarse bajo las órdenes del experimentado técnico portugués y aprender de su experiencia sería beneficioso para el equipo:

«Puedo decir que trabajar con José Mourinho es una oportunidad única. Podemos aprender muchísimo de él», declaró el centrocampista del club madrileño.

El regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu

Recordemos que José Mourinho el 1 de julio de 2026 regresó oficialmente al cargo de entrenador del Real Madrid y asumió el control del equipo. El nuevo contrato del técnico portugués con el club merengue hasta el 30 de junio de 2029 está previsto.

A lo largo de su carrera, el experimentado entrenador dirigió a numerosos clubes prestigiosos y reconocidos, como Porto, Chelsea, el Inter, «Manchester United», Tottenham, la Roma, Fenerbahçe, Benfica y União de Leiria.

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Shuhrat Razzakov
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