Sorpresa en Las Vegas: ¡Quillan Salkilld sometió a Gamrot en el primer asalto!

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Sorpresa en Las Vegas: ¡Quillan Salkilld sometió a Gamrot en el primer asalto!

Hace unos instantes concluyó el torneo « UFC Fight Night 284 » en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. En el combate estelar de la noche, dos representantes del peso ligero se enfrentaron en el octágono.

En el combate principal del torneo, el experimentado peleador polaco Mateusz Gamrot se enfrentó al representante australiano Quillan Salkilld en el octágono. La pelea terminó con un resultado inesperado y sensacional para los aficionados de las MMA.

Victoria relámpago por sumisión en el primer asalto

Cuando solo quedaban 35 segundos para el final del primer asalto de una pelea dramática, el peleador australiano controló en el suelo a su reconocido y experimentado rival. Salkilld ejecutó una maniobra de gran precisión y obligó a Gamrot a rendirse mediante una sumisión .

Las estadísticas de los peleadores y la «impresionante» racha de Salkilld

  • Mateusz Gamrot: Esta derrota fue la quinta de la carrera del polaco. Su récord incluye 26 victorias y una pelea declarada sin decisión.

  • Quillan Salkilld: El peleador australiano celebró la decimotercera victoria de su carrera, con 2 derrotas en su récord.

Con este resultado, Salkilld elevó su racha de victorias a 11 peleasy el número de sus triunfos en la UFC a 6 .

Recordemos que: En su pelea anterior, Quillan Salkilld ya había protagonizado una gran sorpresa al derrotar a otro peleador de élite del peso ligero, Beneil Dariush , por nocaut técnico en el primer asalto. El combate de la noche demuestra que el australiano se ha convertido en un serio aspirante a la cima de la división.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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