Diego Simeone lanza una contundente declaración sobre el traspaso de Julián Álvarez

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Diego Simeone lanza una contundente declaración sobre el traspaso de Julián Álvarez

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aclaró la situación sobre el futuro del delantero de su equipo, Julián Álvarez, y afirmó rotundamente que el club no tiene intención de vender al jugador durante el próximo mercado de verano. A pesar del serio interés del Arsenal y el Barcelona por el delantero argentino de 26 años, el club madrileño mantiene firme su postura. Goal.com informa de ello.

En una rueda de prensa celebrada antes del partido amistoso contra el Manchester City en Seúl, Simeone declaró que la situación estaba completamente clara. Según sus palabras, la directiva y el cuerpo técnico están totalmente unidos para retener al delantero y no permitirán su marcha a rivales de la Premier League inglesa o La Liga.

Interés de los clubes y obstáculos financieros

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, lleva tiempo planeando fichar a Álvarez, campeón del mundo en 2022, para reforzar su ataque. Aunque los «Gunners» buscan una nueva estrella en el mercado de fichajes, en Madrid les espera una barrera importante. Además, han surgido informaciones sobre una reunión secreta entre el director deportivo del Barcelona, Deco, y el agente del jugador, Fernando Hidalgo.

Aun así, este fichaje sigue siendo prácticamente inviable para los catalanes debido a las normas financieras y a sus dificultades económicas. El Barcelona también está centrado en otras operaciones y, debido a sus estrictas limitaciones financieras, el acuerdo parece imposible por ahora.

Postura oficial y cláusula de rescisión

El director ejecutivo del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, declaró abiertamente que la única forma de fichar al jugador es pagar la enorme cláusula de rescisión incluida en su contrato. Según la fuente, cualquier club que quiera hacerse con Julián Álvarez deberá abonar 500 millones de euros.

Simeone recordó la experiencia de Antoine Griezmann en los últimos años y señaló que seguirán ayudando al jugador a desarrollarse desde el punto de vista deportivo. «Le ayudaremos a crecer deportivamente y a seguir aportando al equipo», declaró el técnico argentino.

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