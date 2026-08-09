Rodri elige al Barcelona: Mourinho, furioso por el fichaje

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Rodri elige al Barcelona: Mourinho, furioso por el fichaje

Uno de los episodios más sonados del mercado de fichajes europeo acaba de producirse. Según Goal.com, el experimentado José Mourinho está furioso porque el centrocampista del Manchester City Rodri no se incorporará al Real Madrid. El técnico portugués consideraba al internacional español la pieza clave de sus planes tácticos en el centro del campo, pero el centrocampista dirigió su atención hacia el gran rival, el Barcelona. Sobre este asunto, Goal.com informa que.

Según la información difundida por SPORT, José Mourinho quedó en shock tras conocer la noticia y no pudo ocultar su enfado. Había diseñado toda la pretemporada pensando en la llegada del campeón del mundo. Sin embargo, la elección del club catalán por parte del jugador echó por tierra todos los planes del entrenador.

Conflicto con la directiva y una nueva situación

La situación provocó varias conversaciones tensas entre la directiva del Real Madrid y el entrenador. Aunque José Mourinho exigió de inmediato el fichaje de otra alternativa de prestigio, la directiva del club afirmó tajantemente que no se incorporaría a ningún otro centrocampista. Con el mercado cerrado, el cuerpo técnico se ve obligado a trabajar con las posibilidades de la plantilla actual.

Ahora José Mourinho intenta cambiar por completo la estructura del equipo y aprovechar al máximo las cualidades de los jugadores disponibles. Según el plan, Bernardo Silva y Arda Güler asumirán roles más importantes en la elaboración del juego. En particular, se espera que Bernardo Silva forme un doble pivote más retrasado junto a Aurélien Tchouaméni.

Este cambio táctico otorga una enorme responsabilidad al joven Arda Güler. José Mourinho ve al talento turco como el principal creador del equipo, al nivel que mostró Mesut Özil en su momento. En los entrenamientos de Valdebebas, el cuerpo técnico trabaja para compensar la ausencia de un centrocampista defensivo especializado con la calidad técnica de Bernardo Silva y Arda.

Un plan alternativo para el futuro y un joven talento

Aunque el Real Madrid ha decidido por ahora no fichar a otro centrocampista defensivo para sustituir a Rodri, el club ya ha definido un plan alternativo de 30 millones de euros para el futuro. El talento de 18 años del Ajax, Jorthy Mokio, ha llamado la atención de los ojeadores blancos. Se prevé que sus condiciones físicas se adapten plenamente a las exigencias de La Liga.

Sin embargo, el futbolista neerlandés tiene contrato hasta 2031, por lo que su llegada a Madrid no será sencilla. Se espera que el Real Madrid aguarde al anuncio oficial del traspaso de Rodri al Barcelona y solo después intensifique las negociaciones por el futbolista belga. Esto demuestra que la política de fichajes del club presta atención no solo a las estrellas consagradas, sino también a los jóvenes con proyección.

José MourinhoRodriReal MadridFC BarcelonaFichajes
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