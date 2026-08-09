Rodrigo De Paul marcó un gol en memoria del padre de Lionel Messi

El centrocampista del Inter Miami, Rodrigo De Paul, protagonizó un emotivo gesto durante el partido contra Monterrey en la Leagues Cup, como muestra de apoyo y solidaridad con la familia de su capitán y amigo cercano, Lionel Messi. Según Goal.com, después de marcar, el argentino realizó un gesto especial para expresar su apoyo ante el duro duelo de su compañero. Lionel Messi había regresado urgentemente a su país tras la muerte de su padre. Goal.com informa que.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, de 39 años, falleció a los 68 años. En los últimos meses había sufrido graves problemas de salud y permanecía bajo supervisión médica. Tras recibir la noticia desde el hospital Sanatorio Centro de Argentina, el ganador de siete Balones de Oro viajó de urgencia a Rosario, su ciudad natal, acompañado por su esposa y sus hijos, para apoyar a su familia y a su madre.

Un momento emotivo en el campo en homenaje a Jorge Messi

Una de las acciones destacadas del partido de la Leagues Cup comenzó en el centro del campo por iniciativa del experimentado brasileño Casemiro. El centrocampista asistió a Rodrigo De Paul, situado cerca del área. De Paul no dudó y lanzó un disparo preciso para abrir el marcador y adelantar a su equipo.

Después de marcar, en lugar de celebrar de la forma habitual, el centrocampista se quitó la camiseta y mostró debajo la famosa camiseta de Lionel Messi con el número 10. El gesto se convirtió en un poderoso símbolo de la fraternidad dentro del equipo y del apoyo mutuo en los momentos difíciles.

El papel de Jorge Messi en el fútbol mundial

Para su hijo, Jorge Messi no fue solo un padre, sino también el fundador de su enorme imperio profesional y su asesor más fiable. Desde el primer contrato de Lionel con el Barcelona hasta sus posteriores grandes traspasos, siempre fue un apoyo fundamental. El club Newell’s Old Boys, vinculado a los primeros pasos de Lionel en el fútbol , también expresó sus profundas condolencias a la familia del fallecido y destacó su importancia en la carrera de su hijo.

Aunque el Inter Miami dominó durante buena parte del encuentro, el equipo rival mostró carácter, igualó el marcador y terminó imponiéndose por 2-1. Más que el resultado deportivo, la atención se centró en los valores humanos y en el duelo de la familia de Lionel Messi.

En estos momentos, la comunidad futbolística mundial, sus excompañeros y los clubes rivales están enviando sus profundas condolencias y mensajes de apoyo a la familia Messi. Lionel Messi se mantiene temporalmente alejado de los terrenos de juego para estar junto a sus seres queridos.