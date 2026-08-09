Meizu lanza el nuevo cargador Pandaer PTC16 de 80 vatios

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Meizu lanza el nuevo cargador Pandaer PTC16 de 80 vatios

La empresa Pandaer, perteneciente a la marca Meizu, ha lanzado oficialmente su nuevo cargador Pandaer PTC16, compacto y potente. Según ixbt.com, este dispositivo basado en la moderna tecnología de nitruro de galio (GaN) se diferencia claramente de otros gadgets similares del mercado por su formato compacto y su cuerpo ultrafino. Al respecto, Ixbt.com informa .

El nuevo adaptador está fabricado con un cuerpo plano de solo 13,9 milímetros de grosor. Sus dimensiones totales son de 85,5 × 50 milímetros y pesa 99 gramos. Estas características permiten llevar el cargador cómodamente en un bolso de uso diario o incluso en una cartera.

Especificaciones técnicas y distribución de la potencia

Este adaptador está equipado con tres modernos puertos USB-C, lo que permite cargar varios gadgets al mismo tiempo. El puerto USB-C principal puede suministrar hasta 80 vatios gracias a la tecnología propietaria mCharge de Meizu. Para dispositivos de otras marcas, ofrece hasta 65 vatios mediante los protocolos USB Power Delivery 3.0 y PPS.

Cada uno de los otros dos puertos USB-C también admite una potencia de hasta 65 vatios. Por ello, el Pandaer PTC16 puede cargar sin problemas no solo smartphones y tabletas, sino también algunos ordenadores portátiles. Cuando se conectan varios dispositivos a la vez, la potencia se distribuye automáticamente: con dos puertos ocupados, la distribución es de 45+20 W o 45+15 W; cuando se utilizan los tres puertos, el principal suministra 45 W y los otros dos, 15 W cada uno.

Protocolos y política de precios

El cargador es compatible con una amplia variedad de protocolos de carga rápida, incluidos Meizu mCharge, USB PD 3.0, PPS y AVS, además de los estándares Huawei FCP, SCP y Qualcomm Quick Charge 4+. Esto garantiza una excelente compatibilidad con dispositivos móviles y portátiles de distintos fabricantes.

Actualmente, el Pandaer PTC16 se vende en la tienda online oficial de TMall por 229 yuanes, aproximadamente 32 dólares estadounidenses. Con cupones promocionales especiales, el precio de este gadget compacto y potente puede reducirse a 149 yuanes, unos 21 dólares.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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