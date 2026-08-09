Dana White visitó el restaurante de McGregor y le envió un mensaje en vídeo

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Dana White visitó el restaurante de McGregor y le envió un mensaje en vídeo

El presidente de la UFC, Dana White, visitó el famoso restaurante «Black Forge Inn», propiedad de Conor McGregor y situado en Dublín, la capital de Irlanda.

El máximo responsable de la mayor liga de MMA del mundo viajó a Irlanda en el marco de la «semana de combates» previa al torneo «Zuffa Boxing 10». Durante su visita, White publicó un mensaje en vídeo en su página oficial de redes sociales y expresó sus mejores deseos a McGregor, que se recupera de una operación.

«Recupérate y vuelve a ponerte en pie cuanto antes»

Dana White elogió la calidad del servicio y de la comida del restaurante, y se dirigió a Conor con estas palabras:

«Ya os lo había dicho: estoy aquí, en el Black Forge Inn. El servicio es excelente, la hospitalidad también y la comida está deliciosa. Gracias, hermano. Recupérate pronto y vuelve a ponerte en pie», declaró el presidente de la UFC.

¿Cuándo volverá Conor McGregor al octágono?

Recordemos que Conor McGregor, quien se sometió con éxito a una operación de rodilla, compartió recientemente sus planes.

La estrella irlandesa planea regresar al octágono en el torneo «International Fight Week» de 2027 para disputar el último combate previsto en su actual contrato con la UFC.

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Dana WhiteConor McGregorUFCDublínIrlanda
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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